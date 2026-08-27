Цены на пшеницу взлетели до максимума за 3 года из-за угрозы эскалации войны, – Bloomberg

Россия готовится усилить атаки на Украину, в частности на объекты инфраструктуры.

Стоимость пшеницы выросла до трехлетнего максимума на фоне опасений, что война между Россией и Украиной может обостриться и еще сильнее нарушить поставки из одной из важнейших "хлебных корзин" мира, пишет Bloomberg.

Отмечается, что фьючерсы (договор на покупку или продажу актива в будущем) на пшеницу в Чикаго выросли на 2,6%, обновив максимум с июля 2023 года, после скачка на 6,4% на предыдущей торговой сессии. В этом месяце цены выросли на 19% из-за сбоев в Черноморском регионе. Цены на кукурузу несколько снизились после роста на 2,5% в среду, 26 августа.

Из-за войны России против Украины были повреждены порты и зерновые терминалы, что существенно ограничило объемы поставок из одного из ведущих экспортных регионов. По словам собеседников Bloomberg, близких к Кремлю, Россия готовится усилить атаки на Украину, в частности на объекты инфраструктуры, придя к выводу, что переговоры о мирном соглашении зашли в тупик.

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Рост цен на пшеницу свидетельствует о резком изменении ситуации на мировом рынке зерна, где ранее значительные объемы предложения удерживали цены на низком уровне. На долю России и Украины приходится более четверти мирового экспорта пшеницы, а также значительные объемы ячменя, кукурузы и подсолнечного масла, что повышает риск нового всплеска продовольственной инфляции для потребителей, которые и без того сталкиваются с ростом расходов на энергоносители и транспорт из-за войны на Ближнем Востоке.

По словам генерального менеджера Advantage Grain Криса Николау, рынок очень обеспокоен логистическими ограничениями в случае эскалации конфликта.

"Если мы не добьемся урегулирования ситуации в Черном море и не обеспечим улучшение доступа к морским перевозкам без угрозы для их безопасности, рост цен продолжится", – отметил Николау.

По данным Министерства аграрной политики Украины, объемы аграрного экспорта страны в этом сезоне уже могут сократиться более чем наполовину по сравнению с предыдущими прогнозами. Между тем ожидается, что поставки пшеницы из России в августе сократятся более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последствия выходят далеко за пределы фьючерсного рынка. Россия и Украина – ключевые поставщики зерна для Ближнего Востока, Африки и Азии, где многие потребители в это время года традиционно полагаются на более дешевое зерно из этого региона. Теперь импортеры вынуждены искать более дорогие альтернативы в более отдаленных регионах, в частности в Австралии и Аргентине, что увеличит расходы и подтолкнет цены вверх.

"Россия и Украина обычно являются поставщиками с низкой себестоимостью, но теперь, когда значительная доля их поставок недоступна, потребители оказались в более сложном положении", – отметил Николау.

Влияние войны на рынок зерна – последние новости

19 августа стало известно, что война РФ в Украине вступила в новую фазу эскалации с опасными побочными эффектами далеко за пределами Европы. Одним из самых актуальных рисков является глобальный кризис поставок зерна в результате новой волны российских и украинских атак на сельскохозяйственный экспорт друг друга.

Ранее сообщалось, что украинские дроны практически полностью парализовали экспорт российского зерна. В течение недели из-за украинских ударов остановились все три зерновых терминала порта Новороссийска на Черном море. Через них Москва в целом отправляла на экспорт около 25 млн тонн зерна ежегодно.

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