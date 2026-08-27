Евросоюз сможет высылать украинцев даже несмотря на защиту: кого это коснется

Под угрозой депортации оказались три категории украинских беженцев.

Несмотря на продление временной защиты для украинцев до марта 2028 года, при определенных обстоятельствах они могут лишиться законных оснований для пребывания в странах Евросоюза.

Как говорится в документе Совета Евросоюза, лишить временной защиты могут за нарушение правил пересечения границы, законодательства или использование поддельных документов, передает Главком.

Отмечается, что под угрозой депортации оказались три категории украинских беженцев:

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лица, нелегально попавшие на территорию Шенгенской зоны;

лица, совершившие уголовное преступление или представляющие угрозу общественному порядку;

лица, въехавшие в Евросоюз по поддельным документам или сознательно предоставившие ложную информацию о себе.

При этом депортация не предполагает возвращения именно в Украину. Депортированных могут направлять в третьи страны-хабы на общих основаниях.

Кроме того, выдворение может сопровождаться запретом на въезд в Евросоюз в течение определенного периода. Информация о соответствующем лице может быть внесена в общую Шенгенскую информационную систему.

Таким образом, продление временной защиты не освобождает украинцев от необходимости соблюдать миграционные правила и законодательство страны пребывания.

Временная защита украинцев в ЕС

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, однако ввел новые правила проверки военного статуса для вновь прибывших лиц. Обновленный механизм предусматривает проверку документов на соответствие требованиям ТЗК в компетентных органах стран ЕС, что также касается военнообязанных женщин.

В Евросоюзе под временной защитой остаются около 4 млн украинцев. При этом отмечается незначительное общее сокращение числа беженцев в некоторых странах ЕС (например, в Италии), тогда как Германия, Польша и другие ключевые страны продолжают принимать и удерживать основную часть украинцев.

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