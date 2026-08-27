Apple объявила дату презентации iPhone 18 Pro и других 'яблочных' новинок

Помимо смартфонов, ожидаются Apple Watch и пятое поколение AirPods.

Apple официально подтвердила дату следующего большого мероприятия. Презентация состоится в штаб-квартире Apple Park 9 сентября в 20:00 по Киеву. Слоган события – Surprise and Shine, который можно перевести как "Удивляйте и сияйте".

В ходе мероприятия Apple должна представить новые флагманы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, смарт-часы Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, а также AirPods Pro 5-го поколения, пишет Engadget. В то же время базовый iPhone 18, по слухам, перенесли на весну 2027 года.

Гвоздем сентябрьского ивента должен стать дебютный складной смартфон Apple, который, предположительно, получит название iPhone Ultra. Устройство получит книжный форм-фактор, как Samsung Galaxy Z Fold, но с уникальными пропорциями: более широким и квадратным внутренним дисплеем, похожим на iPad mini, и внешним дисплеем в ширину iPhone 12/13 mini.

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В свою очередь iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые получат основную камеру с переменной диафрагмой, а размер Dynamic Island уменьшится около на 35% благодаря переносу инфракрасного проектора под экран. Главный аппаратный апгрейд – A20 Pro на первом 2-нм процессе TSMC, которому приписывают около +15% производительности и до ~30% лучшую энергоэффективность.

Также в рамках осеннего мероприятия Apple объявит дату выпуска iOS 27, watchOS 27 и других операционных системы.

Примечательно, что сентябрьская презентация станет первой презентацией Apple после назначения Джона Тернуса генеральным директором компании. Он должен сменить Тима Кука на посту главы Apple 1 сентября.

Как УНИАН уже писал, разработке у Apple находятся и другие продукты, которые могут быть анонсированы как в сентябре, так и позже в 2026 году. Например, iPad 12, новые Apple TV и HomePod.

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