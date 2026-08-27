РФ хочет мобилизовать еще 600 тысяч человек в 2026–2027 годах, – разведка

Вероятно, решение о мобилизации будет принято после проведения "выборов" в Госдуму РФ, запланированных на 18–20 сентября этого года.

Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах и рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

"У Украины есть информация, что российский Генштаб уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в определенные сроки в этом и следующем году. Прежде всего планируется доукомплектовать соединения и воинские части, воюющие против украинцев, а также подразделения российских войск, которые сейчас формируются", – говорится в сообщении.

По данным разведок, в зависимости от уровня подготовки и предполагаемого срока "живучести" мобилизованных Россией лиц, их подготовка может длиться 15–60 суток.

Видео дня

"Не исключено проведение подготовки части мобилизованных на полигонах Республики Беларусь", – отметили в ГУР и СВР.

Также отмечается, что, скорее всего, решение о мобилизации российский диктатор Владимир Путин примет после проведения "выборов" в Госдуму РФ, запланированных на 18–20 сентября этого года.

Мобилизация в России – что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне могут задействовать 300 тысяч мобилизованных осенью россиян для открытия новых направлений на фронте.

По его словам, ключевая цель россиян остается неизменной. Путин отдал приказ своей армии захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до конца этого года. Глава государства отметил, что этот срок нереалистичен. Кроме того, отметил президент, РФ несет значительные потери в боях в Донецкой области.

В то же время у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле оценивают заявления о подготовке новой мобилизации и рассматривают ли российские власти какие-либо сценарии, предусматривающие ее объявление. В ответ Песков назвал это "информационными выдумками" и попыткой "раскачать ситуацию", обвинив во всем Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: