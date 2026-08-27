'Город умирает': Краматорск готовится к худшему из-за усиления атак со стороны РФ, – Kyiv Independent

Местные жители находятся под угрозой FPV-дронов и КАБ, страдают от перебоев с электричеством и водой, а знакомые улицы постепенно пустеют.

Краматорск, который на протяжении многих лет оставался важным украинским городом в тылу Донецкой области, все сильнее страдает от российских ударов. Город постепенно опустевает, жители ограничивают передвижения, а те, кто остается, пытаются продолжать работать даже под угрозой дронов и авиабомб, пишет Kyiv Independent.

На одном из местных рынков продавцы приходят еще около шести утра. Покупателей стало значительно меньше, однако людям нужно зарабатывать на жизнь. 54-летний Сергей, который торгует здесь уже 15 лет, пытался продать последних двух цыплят, когда над рынком пролетел FPV-дрон.

"Видите, он улетает, и никто уже даже не вздрагивает, потому что люди уже привыкли к плохим вещам", – рассказал мужчина. – "Мы все равно ничего не можем с этим поделать".

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По словам продавца, на рынке есть бетонное укрытие, но люди практически не пользуются им даже во время взрывов. Знакомые лица и привычный ритм работы помогают жителям хотя бы частично сохранять ощущение нормальной жизни.

В то же время ситуация в городе стремительно ухудшается. Краматорск официально отнесли к территориям активных боевых действий. Только в августе, по данным Донецкой ОГА по состоянию на 26 августа, в городе погибли как минимум 13 человек, еще около 150 получили ранения.

Российские войска находятся примерно в 10 километрах от Краматорска. Город регулярно подвергается атакам FPV-дронов, особенно утром и ночью, а днем все чаще применяются управляемые авиабомбы. Улицы накрывают специальными сетками, которые частично защищают транспорт от беспилотников, но не спасают от авиаударов.

Военный аналитик Майкл Кофман отметил, что Краматорск все чаще сталкивается с той же опасностью, что и другие города Донбасса:

"Город становится опасным для гражданского населения из-за российских беспилотников, действующих в восточных районах, и ежедневных бомбардировок с применением планирующих бомб".

Особенно тяжело переживают ситуацию люди, потерявшие работу из-за ударов. 50-летняя Людмила Дровко работала в одном из супермаркетов Краматорска, пока его не уничтожила российская атака 3 августа. Женщина перешла на другую работу, но уже 20 августа и это место разрушил российский авиаудар.

"Мы не спим, атаки идут постоянно и каждый раз неожиданно. Мы слышим громкие взрывы, и все внутри нас содрогается, когда мы инстинктивно прячемся", – рассказала она.

Дровко говорит, что не готова покидать Краматорск. В этом городе прошла вся ее жизнь – здесь она вышла замуж, родила сына и создала самые лучшие семейные воспоминания. Теперь знакомые места напоминают о разрушениях.

Женщина рассказывает, что парки и дворы, которые раньше были полны детей, опустели. Перебои с электричеством и водой могут длиться несколько дней, а больницы постепенно закрываются.

"Мы не можем поверить в то, что сейчас происходит с городом", – говорит она.

А затем добавляет:

"Город умирает".

Не все жители уверены, что останутся в Краматорске до конца. 54-летняя бариста Лина продолжает работать в кафе, хотя боится даже возвращаться домой после 20:00. Недавно FPV-дрон попал в здание над ее заведением.

Женщина вспоминает, как во время удара все вокруг мгновенно начало рушиться.

"Все внезапно обрушилось, двери вылетели, все, потолок вылетел. Это была просто пыль. Я не видела, куда бежать, и не знала, куда бежать", – рассказала Лина.

После ремонта кафе снова открылось, и женщина вернулась к работе. Она говорит, что планирует оставаться в городе, если не объявят полномасштабную эвакуацию. Больше всего Лина боится оказаться под завалами в своем почти пустом многоквартирном доме.

В то же время для некоторых людей Краматорск до сих пор остается убежищем по сравнению с городами, расположенными ближе к фронту. 43-летняя Анна Зайцева переехала сюда из Константиновки в феврале 2025 года и сумела начать новую жизнь. Она работает парикмахером и принимает по несколько клиентов каждый день.

Женщина понимает, что ситуация может заставить ее снова переехать, но пока хочет жить обычной жизнью:

"Это война, но просто сидеть и ждать, пока на тебя что-то полетит, – не вариант. Жизнь продолжается; мы живем единственным возможным на данный момент способом".

Краматорск сегодня – последние новости

Как сообщал УНИАН, российские войска активизировали штурмы на Славянском направлении, тогда как Краматорское остается относительно спокойным, но под постоянными ударами артиллерии, тактической авиации и дронов.

Пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец говорит, что Краматорское направление пока не столь активно в плане штурмовых действий. Однако противник часто использует ствольную артиллерию на этом направлении и уже сегодня активно применяет дроны для обстрела Краматорска.

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