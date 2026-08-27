Вышел трейлер сериала об ограблении '12 12 12' с Энтони Маки и Джейми Дорнаном (видео)

Премьера сериала запланирована на 13 ноября 2026 года.

Стриминговый сервис Apple TV показал первый тизер криминального сериала об ограблении "12 12 12".

Сериал охватывает три отдельных этапа, связанных с ограблением в швейцарском Цюрихе: 12 месяцев планирования, 12 часов во время самого ограбления и 12 дней после ограбления. На протяжении всего этого времени ФБР преследует организатора преступления по всей Европе.

Главные роли в сериале исполнили Энтони Маки, наиболее известный по роли Сэма Уилсона, Сокола, а впоследствии Капитана Америки, в киновселенной Marvel, и Джейми Дорнан (франшиза "50 оттенков серого"). Ранее оба актера также снялись вместе в научно-фантастическом хорроре "Грань времени" 2019 года.

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Также в проекте задействованы Джек Кэси ("Дэдпул 2", "Убийца", "Хэллбой: Горбун", сериалы "Штамм", "Задание"), Кейли Рис ("Милосердие", "Обитель зла", сериал "Настоящий детектив: Ночная страна"), Олафур Дарри Олафссон ("Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", сериалы "Разрыв", "Друзья и соседи"), Агат Руссель ("Титан") и другие.

По крайней мере один эпизод шоу, пилотный, сняла Кари Скогланд, которая ранее работала над сериалами "Убийство", "Карточный домик", "Американцы", "Ходячие мертвецы", "Каратель", "Рассказ служанки", "Сокол и Зимний солдат" и многими другими.

Премьера сериала запланирована на 13 ноября 2026 года.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно. Финал сезона покажут 25 декабря.

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