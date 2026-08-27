Вышел трейлер сериала об ограблении '12 12 12' с Энтони Маки и Джейми Дорнаном (видео)

Стриминговый сервис Apple TV показал первый тизер криминального сериала об ограблении "12 12 12".
Сериал охватывает три отдельных этапа, связанных с ограблением в швейцарском Цюрихе: 12 месяцев планирования, 12 часов во время самого ограбления и 12 дней после ограбления. На протяжении всего этого времени ФБР преследует организатора преступления по всей Европе.
Главные роли в сериале исполнили Энтони Маки, наиболее известный по роли Сэма Уилсона, Сокола, а впоследствии Капитана Америки, в киновселенной Marvel, и Джейми Дорнан (франшиза "50 оттенков серого"). Ранее оба актера также снялись вместе в научно-фантастическом хорроре "Грань времени" 2019 года.
Также в проекте задействованы Джек Кэси ("Дэдпул 2", "Убийца", "Хэллбой: Горбун", сериалы "Штамм", "Задание"), Кейли Рис ("Милосердие", "Обитель зла", сериал "Настоящий детектив: Ночная страна"), Олафур Дарри Олафссон ("Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", сериалы "Разрыв", "Друзья и соседи"), Агат Руссель ("Титан") и другие.
По крайней мере один эпизод шоу, пилотный, сняла Кари Скогланд, которая ранее работала над сериалами "Убийство", "Карточный домик", "Американцы", "Ходячие мертвецы", "Каратель", "Рассказ служанки", "Сокол и Зимний солдат" и многими другими.
Премьера сериала запланирована на 13 ноября 2026 года.
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно. Финал сезона покажут 25 декабря.