Россия начала строить новую подлодку для своего флота (фото)

Подводные лодки проекта 677 являются самыми современными российскими неатомными подводными лодками.

На предприятии "Адмиралтейские верфи" заложили шестую дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 "Лада" для ВМФ РФ. Корабль получил название "Малоярославец", сообщает "Объединенная судостроительная корпорация".

Серия подводных лодок "Лада" строится по модернизированному проекту, разработанному с учетом опыта эксплуатации головного корабля серии – подводной лодки "Санкт-Петербург".

Подводные лодки проекта 677 относятся к числу самых современных неатомных подводных лодок РФ. По словам россиян, эти корабли превосходят аналоги благодаря "низкой шумности, эффективным системам акустической защиты и мощному гидроакустическому комплексу".

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Российские пропагандисты преувеличивают боевой потенциал подводных лодок проекта 677.

Эти подводные лодки рассматривались как преемники подводных лодок проектов 877 и 636.3 "Варшавянка". Они должны были отличаться анаэробной (независимой от воздуха) силовой установкой.

Впрочем, судя по всему, реализовать на практике анаэробную установку российским конструкторам так и не удалось. В итоге "Лады" получили традиционную дизель-электрическую силовую установку, что существенно изменило первоначальную концепцию.

С темпами строительства подводных лодок "Лада" в России также возникли серьезные проблемы: реализация программы существенно отставала от первоначальных планов, а сроки передачи подводных лодок флоту неоднократно переносились.

Показателен пример головной подводной лодки проекта 677 – уже упомянутой Б-585 "Санкт-Петербург". Его заложили на "Адмиралтейских верфях" еще в 1997 году, однако на воду подводную лодку спустили только в 2004-м. В состав Северного флота подводная лодка вошла в 2010 году (опытная эксплуатация).

В 2023 году стало известно о решении списать "Санкт-Петербург". Причиной назвали слишком высокую стоимость модернизации для применения крылатых ракет "Калибр", которая, по имеющимся данным, была близка к затратам на строительство новой подводной лодки".

Длина корпуса подводной лодки проекта 677 "Лада" составляет около 67 метров. Водоизмещение подводной лодки – 2650 тонн, в состав экипажа входит 36 человек. Вооружение состоит из шести торпедных аппаратов с боезапасом в 18 торпед, предусматривалась возможность применения крылатых ракет "Калибр".

Российский флот – другие новости

Ранее УНИАН писал, что Россия усиливает защиту подводных лодок от беспилотников, устанавливая противодроновые сетки – в частности, на военно-морской базе Тихоокеанского флота. Она расположена на Камчатке, за тысячи километров от Украины.

Также в сети появились фото российской подводной лодки в Балтийском море, которая получила массивную металлическую надстройку для защиты от беспилотников. Конструкцию уже неофициально окрестили "царь-мангалом".

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