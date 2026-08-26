Горящий самолет спустился на парашюте с пилотом в кабине: что с ним случилось (видео)

При крушении пилот активировал систему CAPS легкомоторного самолета Cirrus SR22.

Легкомоторный Cirrus SR22 потерпел крушение в Бразилии, но пилоту удалось спастись благодаря парашютной системе CAPS (Cirrus Airframe Parachute System). Об этом сообщает FL360aero.

Сообщается, что примерно через 15 минут после вылета из аэропорта Пампулья в городе Белу-Оризонти у самолета возникли проблемы с двигателем. По предварительным данным, сначала произошла техническая неисправность, после чего возник пожар.

29-летний пилот, который был единственным человеком на борту, активировал парашютную систему спасения CAPS (Cirrus Airframe Parachute System). Она позволяет плавно опустить на землю весь самолет с помощью парашюта.

CAPS использует ракетную систему, которая вытягивает парашют из отсека и раскрывает его. В отличие от военных систем катапультирования, пилот при этом не покидает самолет.

В итоге SR22 приземлился в лесной местности. Пилот самостоятельно покинул самолет, после чего его доставили в больницу. Там у него диагностировали признаки отравления продуктами горения, однако без угрозы для жизни. Сам самолет полностью сгорел.

SR22 – это американский пятиместный одномоторный самолёт. Модель 2013 года имеет максимальную взлётную массу около 1633 кг. Максимальная скорость SR22 составляет примерно 370 км/ч.

Авиационные инциденты – другие новости

Ранее УНИАН сообщил об инциденте на борту пассажирского самолета China Eastern Airlines. После приземления, когда лайнер направлялся к терминалу, в салоне загорелся портативный зарядный устройство в ручной клади одного из пассажиров.

Члены экипажа быстро локализовали и потушили возгорание. В результате происшествия никто из пассажиров и экипажа не пострадал, а самолет получил лишь незначительные повреждения.

Напомним также, что во время недавнего рейса Ryanair произошла чрезвычайная ситуация, которая могла закончиться трагедией. В полете от двигателя Boeing 737 отвалилась его часть и пробила иллюминатор. Из-за этого одного из пассажиров едва не вытащило наружу.

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