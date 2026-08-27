Критические разрушения: россияне второй раз атаковали Херсонскую ТЭЦ

В результате удара было полностью уничтожено всё теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование.

Ночью российские войска вновь атаковали Херсонскую ТЭЦ. По территории станции был нанесен удар сразу четырьмя управляемыми авиационными бомбами, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

По данным компании, ТЭЦ получила критические повреждения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

"Россияне нанесли удар по исключительно гражданскому объекту, который обеспечивает теплом значительную часть жилых домов Херсона. Эта атака не имеет никакого военного смысла. Ее единственная цель – террор против гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч жителей Херсона источника тепла в преддверии отопительного сезона", – отметил и. о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

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Накануне сообщалось об атаке на ТЭЦ управляемой авиационной бомбой, в результате чего основной источник тепла для города понес серьезные разрушения.

Российские атаки на ТЭЦ в Украине – последние новости

Энергетический эксперт Юрий Корольчук рассказал, что крупные столичные ТЭЦ, обеспечивающие теплом зимой целые районы города, к отопительному сезону смогут восстановить только на 50–70 % из-за специфики ремонта и оборудования.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко высказал мнение, что Киев может остаться без тепла на месяцы даже в случае полного восстановления поврежденных теплоэлектроцентралей, поскольку они будут оставаться уязвимыми для новых российских атак.

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