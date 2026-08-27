РФ ударила по торговому центру в Харькове: есть погибший и пострадавшие

В результате атаки погиб 40-летний мужчина.

Военные армии РФ атаковали беспилотником торговый центр в Основянском районе Харькова, известно об одном погибшем, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг атаковал беспилотником торговый центр в Основянском районе Харькова. На данный момент известно об одном погибшем – 40-летнем мужчине. Еще четыре человека пострадали", – рассказал чиновник.

По его информации, на месте работают все экстренные службы. В частности, подразделения ГСЧС ликвидируют последствия на месте вражеского попадания. Проводится эвакуация людей.

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Между тем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех пострадавших в результате удара, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Удар по ТЦ в Кривом Роге: подробности

21 августа Россия нанесла удар беспилотниками по торговому центру "Солнечная галерея" в Кривом Роге. В результате атаки погибли 16 человек, более 100 получили ранения.

По информации министра внутренних дел Ивана Выговского, директору одного из супермаркетов торгового центра было объявлено о подозрении по факту служебной халатности.

По его словам, несмотря на предупреждения местных властей о приостановке работы во время воздушных тревог, этот объект продолжал работать. Значительное количество погибших обнаружили именно там.

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