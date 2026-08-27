Украина – не главная тема: Буданов раскрыл подробности визита директора ЦРУ в Москву

По его словам, среди тем обсуждения была война в Украине, но она не была главным вопросом этой встречи.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал недавний визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Ретклиффа в Москву и назвал возможные темы обсуждения. Об этом он сказал в комментарии Новини․LIVE.

Он призвал не делать преждевременных выводов относительно цели визита и дождаться официальных комментариев.

"Дождемся официальных комментариев. Насколько я знаю, этот визит, который планировался в немного другом месте, был перенесен, и вот он состоялся. Основные темы – взаимоотношения, скажем так, между двумя странами", – сказал Буданов.

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По его словам, среди тем обсуждения было прекращение войны в Украине, но она не была главным вопросом этой встречи.

Отвечая на предположение, что визит мог быть связан с предупреждением российскому диктатору Владимиру Путину относительно его возможных действий против стран НАТО, глава ОП призвал "проявлять сдержанность в публичных высказываниях".

Визит директора ЦРУ в Москву – что известно

Как сообщал УНИАН, Ретклифф прибыл в Российскую Федерацию 25 августа. Это его первая поездка в Москву с момента вступления в должность и визит в Россию самого высокопоставленного представителя администрации Трампа с января.

Накануне поездки Ретклиффа США сообщили Украине, что в Москву отправляется делегация высокого уровня. А также попросили приостановить удары до отъезда делегации.

Телеграм-канал Ukraine Context, который называют близким к Буданову, уточнил, что украинской стороне "известны отдельные аспекты и вопросы, которые обсуждались в Москве на закрытых переговорах в ходе нескольких не очень длительных бесед американской стороны с российскими чиновниками".

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