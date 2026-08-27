Путин может завершить войну против Украины в 2027 году, но есть одно условие, – The Atlantic

Издание The Atlantic предполагает, что при определенных условиях Кремль может согласиться на прекращение войны уже в 2027 году.

Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на завершение войны против Украины в середине 2027 года, если Киев сможет пережить предстоящую зиму и сохранит способность наносить удары по целям в глубине России. Такой сценарий описывает американское издание The Atlantic.

На этом фоне особое внимание привлек необъявленный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. Он прибыл в российскую столицу на американском военно-транспортном самолете C-17A, а уже через несколько часов отправился обратно.

Точная цель поездки Ретклиффа неизвестна. Президент США Дональд Трамп назвал её "своеобразной полурутинной" поездкой, однако The Atlantic отмечает, что такие визиты американских разведчиков в Россию являются крайне редкими.

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В прошлый раз директор ЦРУ посещал Россию в ноябре 2021 года. Тогда Уильям Бернс предупреждал Москву, что Вашингтон знает о планах Путина по вторжению в Украину.

На этот раз причиной поездки, вероятно, могла стать растущая угроза эскалации со стороны России, пишет издание.

Россия несет большие потери

По оценке The Atlantic, положение Кремля в настоящее время остается сложным. Украина с помощью беспилотников все чаще наносит удары по военным объектам и нефтяной инфраструктуре вдали от линии фронта.

В то же время российские войска продолжают нести значительные потери, а их продвижение остается ограниченным. В мае руководительница британского Центра правительственной связи Энн Кист-Батлер заявляла, что число погибших российских военных в войне против Украины приблизилось к 500 тысячам.

Автор материала предполагает, что именно слабость России может делать Путина более опасным и склонным к рискованным шагам.

В частности, американская разведка, по данным The Wall Street Journal, опасается, что Москва может попытаться осуществить ограниченное нападение на одно из государств НАТО, чтобы проверить готовность Альянса к реагированию.

Кремль может попытаться проверить НАТО

Такой сценарий был бы рискованным и для самой России, поскольку мог бы заставить европейские страны значительно быстрее наращивать оборонные возможности и нанести удар по российским активам.

Однако Путин может рассматривать потенциальный конфликт с НАТО как возможность создать кризис внутри Альянса. Если Соединенные Штаты не вмешаются в ответ на нападение, Москва могла бы попытаться доказать, что принцип коллективной обороны НАТО фактически не работает.

На этом фоне НАТО на прошлой неделе провело масштабные воздушные учения под руководством США над Польшей и Балтийским регионом. Часть полетов проходила вблизи российского Калининграда.

В то же время в Европе в последние недели фиксировался ряд подозрительных инцидентов – от обнаружения дронов со взрывчаткой до пожаров и взрывов на промышленных и других стратегических объектах. Власти отдельных стран связывают часть этих случаев с Россией, хотя Москва отрицает свою причастность.

Путин может готовить новую мобилизацию

Несмотря на возможные планы по расширению конфликта, основной войной для Кремля остается война против Украины. Россия усилила удары баллистическими ракетами по украинской инфраструктуре, пытаясь воспользоваться дефицитом систем противовоздушной обороны.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, Москва может готовить новую масштабную мобилизацию, чтобы пополнить армию и восстановить наступательные возможности.

Также не исключено, что этой зимой Россия попытается провести масштабную кампанию ударов по украинской энергетической системе. Однако автор материала считает, что Киев вряд ли согласится на капитуляцию, поскольку украинские власти понимают последствия возможного российского диктата.

Почему именно 2027 год?

Согласно сценарию The Atlantic, если Украина сможет пережить зиму и продолжить наносить удары по территории России, Путин может пересмотреть свою стратегию и согласиться на завершение войны в середине 2027 года.

Одним из факторов может стать предстоящая смена власти в США. Если после президентских выборов 2028 года в Белый дом придет политик, более лояльный к Украине, чем Трамп, Кремль может захотеть договориться именно с нынешней американской администрацией.

Потенциальное соглашение могло бы содержать большинство положений 28-пунктового плана Трампа, но без требования о выводе украинских войск с территорий, которые в настоящее время контролирует Украина. Для Путина это могло бы стать способом улучшить отношения с Вашингтоном до окончания президентского срока Трампа, добиться отмены санкций, попытаться вернуть Россию в "Группу семи" и ослабить единство НАТО.

В то же время издание отмечает, что администрация Трампа имеет возможности сдерживать Кремль уже сейчас. В частности, Вашингтон может предупредить Москву, что дальнейшие скрытые атаки в Европе будут иметь последствия.

Показательным стал и маршрут Ретклиффа: по пути в Москву он остановился в Латвии. Премьер-министр страны назвал его поездку "очень хорошим сигналом", что может свидетельствовать об обсуждении вопросов европейской безопасности.

"Если директор ЦРУ имел при себе предупреждение, то оно должно было быть однозначным: любое нападение на территорию НАТО приведет к вмешательству Соединенных Штатов. Трамп, возможно, не захочет брать на себя такие обязательства, но, возможно, это необходимо для того, чтобы Путин никогда не пришел к выводу, что у него есть возможность начать войну, которая разгромит НАТО", – подытожило издание.

Ретклифф в Москве – главные новости

Как сообщал УНИАН, Ретклифф мог прилететь в Москву, чтобы предостеречь президента РФ Путина от эскалации российских действий против Европы и НАТО.

Сам Трамп впоследствии заявил, что директор ЦРУ прилетел в РФ "не без причины". Однако он также отверг предположение ведущего о том, что поездка Ретклиффа связана с желанием Путина проверить решимость НАТО, с санкциями против Ирана или с возможным нападением на Великобританию.

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