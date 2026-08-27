Netflix наконец выпустил анонс сиквела 'Однажды в Голливуде' с Брэдом Питтом (видео)

Фильм снял Дэвид Финчер по сценарию Квентина Тарантино.

Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер сиквела черной комедии Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) 2019 года.

Одновременно стало известно название проекта – "Новые приключения и злоключения Клиффа Бута" (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth).

В центре сюжета фильма окажется один из главных героев первой картины – бывший каскадер Клифф Бут.

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События картины будут происходить в 1977 году в Лос-Анджелесе, через восемь лет после финала "Однажды в Голливуде". Бросив работу каскадера, Бут теперь работает "фиксером в студии", в чьи обязанности входит разрешение сложных ситуаций во время съемок.

Режиссер оригинального фильма Квентин Тарантино в сиквеле выступил лишь в качестве сценариста и одного из продюсеров, тогда как снял продолжение другой голливудский мастер – Дэвид Финчер ("Семь", "Бойцовский клуб", "Социальная сеть", "Исчезнувшая", "Убийца").

Помимо Брэда Питта в фильме также снялись Элизабет Дебики ("Вдовы", "Тенет", "Стражи Галактики 2", сериалы "Ночной администратор", "Корона"), Скотт Каан ("Трилогия Оушена", сериал "Полиция Гавайев"), Карла Гуджино ("Дети шпионов", "Город грехов", "Хранители", "Запрещенный прием", сериалы "Призраки дома на холме", "Падение дома Ашеров"), Ягья Абдул-Матин II ("Мы", "Кэндимэн", франшиза "Аквамен", сериалы "Стражи", "Чудо-человек", "Гнев"), Питер Уэллер (франшиза "Робокоп", сериал "Сыны анархии"), Холт Маккелени ("Гнев человеческий", "Миссия невыполнима: Финальная расплата", сериал "Охотник за разумом"), Тимоти Олифант (сериалы "Дедвуд", "Мандалорец", "Чужой: Земля", "Лаки") и другие.

Фильм выйдет в ограниченный прокат в отдельных странах только в формате IMAX 25 ноября 2026 года (Украину это, к сожалению, не касается), а для широкой аудитории он станет доступен на Netflix с 23 декабря.

О чем фильм "Однажды в Голливуде"

Мировая премьера черной комедии "Однажды в Голливуде" от Квентина Тарантино ("Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка") состоялась 21 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале. На данный момент это его последний полнометражный фильм в карьере.

События фильма происходили в 1969 году в Голливуде, а в центре сюжета находилась бывшая звезда вестернов Рик Далтон в исполнении Леонардо Ди Каприо, который отчаянно пытался возродить свою карьеру. Помогал ему в этом его давний друг и дублер Клифф Бут, образ которого воплотил Брэд Питт. Одновременно картина показала альтернативное развитие событий, связанных с убийством актрисы Шэрон Тейт членами секты Чарльза Мэнсона.

Фильм был положительно воспринят как критиками, так и зрителями, собрал хорошую кассу в прокате и получил немало престижных наград и номинаций, в том числе 10 номинаций на "Оскар" – из них две победные: за лучшую мужскую роль второго плана для Брэда Питта и за лучшую работу художника-постановщика.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 86% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 70% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов с отметкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

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