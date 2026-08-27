Швейцарии не хватает более 20 тысяч строителей: какие зарплаты предлагают

Уровень безработицы в Швейцарии чрезвычайно низок.

Швейцария сталкнулась с жестким дефицитом работников в строительном секторе. В стране насчитывается более 20 000 вакансий, в частности, каменщики и прорабы.

Издание El Espanol пишет, что одной из главных причин дефицита рабочей силы является демографическая перестройка. Многие рабочие приближаются к пенсионному возрасту, а молодежь предпочитает строить карьеру в таких сферах, как технологии, финансы, инженерия или фармацевтика, которые предлагают более высокооплачиваемые и менее физически тяжелые возможности.

Кроме того, уровень безработицы в Швейцарии чрезвычайно низок и в 2026 году составит около 2,2–2,3%, что затрудняет поиск новых сотрудников для заполнения вакансий. Нехватка рабочей силы отражается и на размере заработной платы. Так, квалифицированный каменщик может зарабатывать 5 328–6 927 евро в месяц (276 842 - 359 925 гривень) в зависимости от опыта, региона и уровня квалификации. С учётом сверхурочной работы, надбавок или в случае должностей с более высокой степенью ответственности доходы могут быть значительно выше и достигать примерно 8 900 евро в месяц (462 440 грн).

Видео дня

Чтобы преодолеть дефицит кадров, строительные компании всё чаще прибегают к услугам иностранных рабочих, в частности из Португалии, Италии, Испании и Германии.

Ранее УНИАН писал, какую работу предлагают молодым людям до 18 лет в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: