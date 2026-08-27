'Нужно серьезнее относиться к Путину': сенатор США раскритиковал Уиткоффа и Кушнера

Блументаль заявил, что специальные представители Трампа должны демонстрировать неизменную и последовательную поддержку Украины.

Американский сенатор-демократ Ричард Блументаль, один из соавторов законопроекта об ужесточении санкций против России, раскритиковал работу спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в вопросах, связанных с Украиной. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, сообщает "Главком".

По словам Блументаля, представителям президента США Дональда Трампа следует гораздо более серьезно оценивать позицию российского диктатора Владимира Путина. Он также считает их работу по украинскому вопросу недостаточно эффективной.

"Я считаю, что им нужно более серьезно относиться к Путину и демонстрировать неизменную и последовательную поддержку Украины", – заявил сенатор.

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Блументаль обвинил спецпредставителей Трампа в подаче неверных сигналов

Сенатор отметил, что заявления Уиткоффа и Кушнера уже неоднократно создавали впечатление, будто Соединенные Штаты могут согласиться на условия, не соответствующие интересам Украины.

По мнению Блументаля, Вашингтон не должен демонстрировать слабость перед агрессором. Предыдущий опыт, по его словам, показывает, что подобная позиция может лишь подталкивать Россию к дальнейшему усилению давления.

Уиткофф и Кушнер должны были приехать в Киев

В конце июля СМИ сообщали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Ожидалось, что представители Трампа прибудут в Киев к 35-й годовщине Независимости Украины. Однако впоследствии поездку перенесли.

В то же время Блументаль подчеркнул, что позиция США в отношении России и Украины должна быть четкой и последовательной, ведь любые сигналы о готовности Вашингтона поступиться интересами Украины могут быть восприняты Кремлем как проявление слабости.

Когда будут приняты "адские" санкции против России

Напомним, что сенатор Ричард Блюменталь надеется, что законопроект о "адских" санкциях против РФ будет принят в следующем месяце.

По данным СМИ, Блюменталь, соавтор законопроекта вместе с покойным сенатором Линдси Грэмом, надеется, что Палата представителей примет его в сентябре, и этот закон станет "мощным ударом" по попыткам главы РФ Владимира Путина финансировать войну в Украине.

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