В PS Store началась распродажа со скидками на новинки и известные игры до 90%

В магазине PlayStation Store началась крупная распродажа, приуроченная к стартовавшей в Кельне выставке Gamescom 2026. В рамках акции со скидками до 90% можно приобрести более 5000 игр и различных дополнений к ним.
Помимо прочего, в акции участвует боевик 007 First Light, рассказывающий историю молодого Джеймса Бонда. Впервые один из лучших тайтлов 2026 года можно купить по сниженной цене.
Скидки в PS Store:
- 007 First Light – 1839 грн (скидка 20%)
- Crimson Desert – 1959 грн (скидка 20%)
- UFC 6 – 2079 грн (скидка 20%)
- Call of Duty: Black Ops 7 Vault Edition – 2819 грн (скидка 40%)
- Mafia: The Old Country – 1199 грн (скидка 40%)
- Battlefield 6 – 1199 грн (скидка 50%)
- Clair Obscur: Expedition 33 – 1199 грн (скидка 20%)
- Resident Evil Requiem Deluxe Edition – 1679 грн (скидка 30%)
- Forza Horizon 5 Deluxe Edition – 639 грн (скидка 50%)
- Arc Raiders – 1042 грн (скидка 25%)
- Split Fiction – 1039 грн (скидка 35%)
- Kingdom Come: Deliverance II – 799 грн (скидка 60%)
- Borderlands 4 – 1499 грн (скидка 50%)
- Resident Evil 4 Gold Edition – 449 грн (скидка 70%)
- Star Wars Outlaws – 574 грн (скидка 75%)
Star Wars Jedi Cross-Gen Bundle Edition – 539 грн (скидка 80%)
- Red Dead Online – 449 грн (скидка 50%)
- ARK: Survival Ascended – 337 грн (скидка 75%)
- S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – 937 грн (скидка 33%)
- Metro Saga Bundle – 199 грн (скидка 90%)
Еще больше интересного можно найти на странице распродажи. Скидки продлятся две недели, до 10 сентября.
Напомним, сегодня в 22:00 на Netflix пройдет эксклюзивный показ GTA 6. По слухам, он будет длиться ровно 30 минут. Через шесть часов ролик появится на YouTube-канале Rockstar.