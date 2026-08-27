В PS Store началась распродажа со скидками на новинки и известные игры до 90%

Скидки продлятся две недели, до 10 сентября.

В магазине PlayStation Store началась крупная распродажа, приуроченная к стартовавшей в Кельне выставке Gamescom 2026. В рамках акции со скидками до 90% можно приобрести более 5000 игр и различных дополнений к ним.

Помимо прочего, в акции участвует боевик 007 First Light, рассказывающий историю молодого Джеймса Бонда. Впервые один из лучших тайтлов 2026 года можно купить по сниженной цене.

Скидки в PS Store:

007 First Light – 1839 грн (скидка 20%)

Crimson Desert – 1959 грн (скидка 20%)

UFC 6 – 2079 грн (скидка 20%)

Call of Duty: Black Ops 7 Vault Edition – 2819 грн (скидка 40%)

Mafia: The Old Country – 1199 грн (скидка 40%)

Battlefield 6 – 1199 грн (скидка 50%)

Clair Obscur: Expedition 33 – 1199 грн (скидка 20%)

Resident Evil Requiem Deluxe Edition – 1679 грн (скидка 30%)

Forza Horizon 5 Deluxe Edition – 639 грн (скидка 50%)

Arc Raiders – 1042 грн (скидка 25%)

Split Fiction – 1039 грн (скидка 35%)

Kingdom Come: Deliverance II – 799 грн (скидка 60%)

Borderlands 4 – 1499 грн (скидка 50%)

Resident Evil 4 Gold Edition – 449 грн (скидка 70%)

Star Wars Outlaws – 574 грн (скидка 75%)

Star Wars Jedi Cross-Gen Bundle Edition – 539 грн (скидка 80%)

Red Dead Online – 449 грн (скидка 50%)

ARK: Survival Ascended – 337 грн (скидка 75%)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – 937 грн (скидка 33%)

Metro Saga Bundle – 199 грн (скидка 90%)

Видео дня

Еще больше интересного можно найти на странице распродажи. Скидки продлятся две недели, до 10 сентября.

Напомним, сегодня в 22:00 на Netflix пройдет эксклюзивный показ GTA 6. По слухам, он будет длиться ровно 30 минут. Через шесть часов ролик появится на YouTube-канале Rockstar.

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