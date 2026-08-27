Есть ли необходимость мобилизовывать женщин в Украине: Буданов дал ответ

По его мнению, нельзя мобилизовать женщин, пока не мобилизованы все мужчины.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал тему мобилизации женщин в Украине.

В комментарии изданию "Новости․LIVE" он заверил, что в этом нет необходимости, ведь на данный момент не все мужчины мобилизованы.

"Я не вижу такой необходимости (мобилизовывать женщин). Такой необходимости нет абсолютно. Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины, к примеру? Это довольно странно", – сказал Буданов.

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Мобилизация женщин в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде заявили, что в Украине не планируют призывать женщин на военную службу: никаких подобных законопроектов, официальных инициатив или внутренних обсуждений пока нет.

В комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркнули, что женщины присоединяются к Силам обороны Украины исключительно на добровольной основе.

Отдельно там прокомментировали публичные высказывания некоторых спикеров о возможной мобилизации женщин и заверили, что они не отражают ни реальной законодательной работы, ни официальной позиции ведомства.

В то же время американский генерал в отставке и бывший представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что поддерживает мобилизацию женщин. Он рассказал, что его дочь была военной, окончила военную академию США и воевала в Афганистане. По его словам, женщины воюют ничуть не хуже мужчин, и очень важно, чтобы женщины как часть общества шли на службу.

Он добавил, что его жена и дочь были десантницами и прыгали с парашютом. Кроме того, Келлог отметил, что его дочь так часто приезжает в Украину, потому что она бесстрашна.

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