Билл Гейтс назвал три главные угрозы искусственного интеллекта: что ждет человечество

По словам Гейтса, человечество рискует столкнуться с одним из самых бурных периодов в своей истории.

Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь выступил с тревожным заявлением о стремительном развитии искусственного интеллекта. В новом эссе объемом почти 6000 слов он предупредил, что человечество не готово к масштабным изменениям, которые принесет ИИ, а правительства, эксперты и крупные компании пока не выработали четкого плана действий.

По словам Гейтса, переход в эпоху искусственного интеллекта может стать одним из самых бурных периодов в истории человечества. При этом он не считает саму технологию исключительно негативной: ИИ может улучшить некоторые сферы, например здравоохранение, образование и сельское хозяйство.

Но без правильного подхода преимущества технологии могут достаться небольшой группе людей, тогда как остальные столкнутся с серьезными последствиями. Основатель Microsoft называет три главные угрозы.

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Во-первых, это исчезновение рабочих мест. Нынешняя ситуация отличается от предыдущих технологических революций: искусственный интеллект способен не просто помогать человеку, а непосредственно выполнять задачи. Речь идет о профессиях в сфере обслуживания клиентов, продаж, программирования, юриспруденции и других областях. Особенно уязвимой окажется молодежь без опыта работы и начинающие специалисты.

Во-вторых, опасения вызывает кибербезопасность. Хакеры уже используют ИИ для новых уязвимостей в программном обеспечении и проникновения в сети, причем делают это быстрее, чем специалисты по кибербезопасности успевают устранять уязвимости.

В-третьих, угрозой для детей могут стать ИИ-компаньоны. Виртуальные собеседники могут настолько прочно войти в жизнь молодых пользователей, что те начнут предпочитать цифровые отношения настоящей дружбе.

Что предлагает Билл Гейтс

Билл Гейтс сомневается, что мировому сообществу удастся договориться о замедлении развития искусственного интеллекта. Экономическая выгода и геополитическая конкуренция заставляют компании и целые государства продолжать технологическую гонку.

В связи с этим он предлагает три меры. Необходимо создать специальные государственные структуры для регулирования ИИ, зарезервировать за людьми "эксклюзивные" профессии и ввести налоги на роботов и ИИ-токены. Последняя мера поможет замедлить замену сотрудников автоматизированными системами, а полученные средства направлять на переобучение работников и поддержку людей, потерявших работу.

Позиция Билла Гейтса отличается от более оптимистичного взгляда Марка Цукерберга. Глава Meta недавно заявил, что человечество уже неоднократно сталкивалось со страхом перед новыми технологиями, но технологический прогресс в итоге способствовал росту благосостояния, улучшению здоровья и повышению качества жизни. В случае с ИИ Цукерберг также рассчитывает на позитивный сценарий.

Ранее компания-разработчик Anthropic призвала техгигантов заключить сделку и замедлить развитие ИИ. Новейшие модели приблизились к этапу рекурсивного саморазвития, которое может нести риски для всего человечества.

Глава Nvidia считает, что бум ИИ превратит электриков и сантехников в новую элиту. Уже сегодня отрасль сталкивается с дефицитом квалифицированных рабочих кадров, хотя за такую работу предлагают очень хорошие зарплаты и не требуют университетского диплома.

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