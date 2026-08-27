'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 27 августа, подешевел на 10 копеек и составляет 44,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также снизился на 10 копеек и составляет 52,35 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,15 гривни, а евро – по курсу 51,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг остался неизменным и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 52,36 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 27 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,57 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 52,01 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 8 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 4 копейки и составляет 44,88 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,42 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 52,33 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,70 гривни за евро.

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