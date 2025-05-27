Это старейший город Франции, основанный греками в 600 году до н.э.

Туристка посетила "самый опасный" город Европы и была приятно удивлена его характером и атмосферой, которая там царила. Речь идет о Марселе во Франции, который кто-то любит, а кто-то ненавидит.

Расположенный на берегу Средиземного моря, этот город одновременно суровый и гламурный, пишет Express. Но слава Марселя омрачена самым высоким индексом преступности среди всех городов Европы, по данным Numbeo и туристической страховой компании AXA. Одной из ключевых проблем там называют насилие и бандитизм.

Девушка, которая делится своим опытом, выросла на юге Франции, поэтому слышала о репутации Марселя. Но это лишь одна сторона этого города. Он также является одним из самых красивых и аутентичных городов, говорит она.

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"Многие не замечают, что Марсель – старейший город Франции, основанный греками в 600 году до н.э. под названием Массалия, то есть ему более 2600 лет – фактически, он старше Парижа более чем на три века. От Старого порта до крутых переулков Ле Панье, Марсель наполнен жизнью, цветом и культурой, где стены покрыты невероятными фресками, мощеные улицы вьются сквозь кварталы, погруженные в историю, а на каждом шагу можно найти бар, местный ресторан или арену, наполненную смехом и звуками игры в петанк", – рассказывает она.

Самым старым в городе является район Панье. Несмотря на то, что количество посетителей Марселя продолжает расти, этот район сумел сохранить свой аутентичный шарм.

Очарования этому направлению добавляет и приветливость жителей Марселя. Они всегда готовы поделиться улыбкой или интересной историей.

Что касается пляжей, то в отличие от ухоженных мест Ривьеры, берега Марселя кажутся дикими, сырыми и удивительно неприхотливыми. Но находясь в этом городе, обязательно стоит совершить морскую прогулку в Каланок. Это национальный парк, широко известный во Франции благодаря невероятной красоте. А море там настолько чистое, что в это трудно поверить.

Куда поехать в Европе

Если вы подумываете о поездке в Испанию, рады туристам в городке Комарес, где удалось найти баланс между местными жителями и туристами. Местные власти вложили значительные средства в отделку города.

Для пляжного отдыха можете отправиться в испанский Бенидорм. Его пляж Леванте называют самым чистым в Европе. В этом городе найдется что-то и для ценителей самой Испании, и для любителей вечеринок.

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