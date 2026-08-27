Финляндия передаст Украине критически важные средства ПВО, - Стубб

Пока неизвестно, о каких именно системах или ракетах идет речь.

Финляндия планирует передать Украине "критически важные" средства ПВО. Об этом заявил президент страны Александр Стубб в интервью "Мы-Украина".

"В сфере обороны нам необходимо работать над противовоздушной обороной. Именно поэтому я уже обсуждал с президентом Владимиром Зеленским, что мы предоставим Украине. Я не буду говорить, что именно мы предоставим, но это определенные критически важные средства противовоздушной обороны, которые еще остаются в Финляндии", – сказал Стубб.

Он также добавил, что Хельсинки передадут Киеву и другую помощь в преддверии зимы.

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"Финны и украинцы кое-что знают о зиме. Поэтому нам нужно обеспечивать энергетическую инфраструктуру. Нам нужно предоставлять генераторы, нам нужно предоставлять дизельные двигатели. Мы должны сделать так, чтобы любые российские атаки на энергетическую инфраструктуру не нанесли слишком сильного удара по украинскому обществу", – добавил Стубб.

Также президент Финляндии подчеркнул, что хотя Украина и находится в значительно лучшей ситуации, чем раньше, но это не означает, что Запад должен расслабляться. Он отметил, что РФ в настоящее время производит более 100 баллистических ракет в месяц и имеет запас в 600 таких ракет.

"Это означает, что нам необходимо обладать противоракетными возможностями такого же масштаба. И именно над этим мы должны работать вместе с Украиной. Мы знаем, что системы Patriot есть в разных частях мира, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Соединенных Штатах. И есть много других направлений, над которыми нам нужно работать", – добавил Стубб.

Украина получила ракеты для Patriot – что известно

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в последнее время получила "немного" ракет для Patriot. Также он сообщил о получении и других средств ПВО, в частности систем "Crotale" и ракет к ним. А также ракет AIM.

Отметим, что во время очередного баллистического удара 27 августа Воздушные силы Украины впервые за долгое время сообщили об успешном сбивании российской баллистической ракеты. Отмечалось, что силы ПВО сбили семь баллистических ракет "Искандер-М/KN-23".

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