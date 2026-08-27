До 10 лет на квартиру: где молодым людям проще всего накопить на собственное жилье

Разница в доступности первого жилья для молодежи между городами может достигать пятикратного разрыва.

Аналитики проанализировали, какую часть зарплаты молодежи придется тратить на аренду однокомнатной квартиры и сколько лет понадобится, чтобы накопить на собственное жилье в разных городах Украины.

Согласно исследованию "OLX Недвижимость", которое имеется в распоряжении УНИАН, для расчета использовалась медианная зарплата по вакансиям, подходящим для студентов или соискателей до 18 лет. По состоянию на июль 2026 года она составляет 29 306 грн.

"При условии, что молодой человек мог бы откладывать всю медианную зарплату в данной категории, а именно 29 306 грн в месяц, – дольше всего пришлось бы копить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Киеве, Львове и Ужгороде – около 10 лет. Это условный расчет, который позволяет сравнить доступность жилья между городами без учета повседневных расходов, инфляции или изменения цен на недвижимость", – говорится в исследовании.

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Около 8 лет понадобилось бы, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Виннице и Черновцах. Еще в трех городах этот срок составляет примерно 7 лет – в Луцке, Ривне и Тернополе.

Шесть лет молодому человеку пришлось бы копить на собственное жилье в Житомире, Одессе, Хмельницком, Черкассах и Ивано-Франковске. В Полтаве условный срок накопления составляет около 5 лет, в Днепре, Кропивницком и Чернигове – примерно 4 года.

Еще более доступным по этому показателю является жилье в Харькове, Сумах и Николаеве, где на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке потребовалось бы около 3 лет накоплений. Самый короткий условный срок среди проанализированных городов – в Запорожье и Херсоне: около 2 лет.

Где молодежи доступнее арендовать "однушку"

Отмечается, что наибольшую часть медианной зарплаты молодежи придется тратить на аренду однокомнатной квартиры в Ужгороде – 76,4% месячного дохода. Медианная стоимость аренды здесь составляет 22 404 грн. Почти такой же показатель во Львове – 76%, где однокомнатную квартиру предлагают в среднем за 22 248 грн в месяц.

Далее следует Ивано-Франковск, где медианная арендная плата составляет 17 707 грн, или около 60% зарплаты. В Киеве на аренду однокомнатной квартиры нужно потратить примерно 58% дохода – медианная ставка здесь составляет 17 000 грн.

Около половины зарплаты потребует аренда в Черновцах, Луцке и Тернополе. В Черновцах и Луцке медианная стоимость составляет 15 000 грн, или около 51% дохода, в Тернополе – 14 800 грн, что также соответствует примерно 51% зарплаты.

В Виннице на аренду однокомнатной квартиры нужно потратить около 48% медианного дохода – аренда стоит в среднем 14 000 грн. В Одессе этот показатель составляет 44%, или 13 000 грн в месяц, в Хмельницком – 43%, или 12 500 грн.

Еще в нескольких городах аренда отнимает около двух пятых зарплаты. В Черкассах, Днепре и Ривне речь идет примерно о 41% дохода. В Днепре и Ривне медианная стоимость аренды составляет 12 000 грн в месяц.

В Полтаве и Житомире на аренду нужно потратить около 38% зарплаты. Медианная ставка составляет 11 150 грн в Полтаве и 11 000 грн в Житомире.

Далее нагрузка на доход постепенно уменьшается. В Кропивницком аренда однокомнатной квартиры стоит 8 500 грн, или около 29% зарплаты. В Чернигове – 8 000 грн и 27%, в Харькове – 7 500 грн и 26%, в Запорожье – 7 000 грн и 24%.

В Николаеве медианная стоимость аренды составляет 6 799 грн, или 23,2% медианной зарплаты. В Сумах – 6 500 грн, что соответствует примерно 22% дохода.

Наименьшая нагрузка среди проанализированных городов – в Херсоне. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет 4 000 грн, или около 14% медианной зарплаты.

Зарплаты и жилье в Украине – последние новости

По результатам исследования "OLX Работа", в июле больше всего объявлений работодатели опубликовали в сфере "Производство/рабочие специальности" – почти 20 тысяч объявлений. Медианная годовая зарплата здесь выросла с 22 750 грн до 28 750 грн.

Ранее сообщалось, что медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке столицы в июле 2026 года составляла более 74 тыс. долларов, что на 3% больше, чем в июле прошлого года.

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