В зимний период полеты авиакомпаний группы были сосредоточены только из аэропорта Борисполь.

Авиакомпании Lufthansa Group увеличат число вылетов из аэропортов Украины в более чем три раза - с 15 еженедельных рейсов в зимнем сезоне до 55 перелетов в неделю этим летом.

Читайте такжеВ Европе запустили новый лоукостер для полетов в АмерикуОб этом говорится в обзоре нового расписания, который имеется в распоряжении avianews.com.

"Это произойдет как за счет наращивания частот на уже работающих линиях, так и благодаря увеличению числа маршрутов с трех до сразу семи", - говорится в сообщении.

В зимний период полеты авиакомпаний группы были сосредоточены только из аэропорта Борисполь. Lufthansa летала во Франкфурт, Austrian Airlines - в Вену, SWISS - в Цюрих.

С 15 марта Lufthansa возобновила рейсы Киев-Мюнхен, а с 30 апреля полетит из Франкфурта во Львов. Новое направление заменит ранее существовавший маршрут авиаперевозчика Мюнхен-Львов.

Austrian Airlines 22 марта вернется на линию Вена-Львов, а с 29 марта возобновит полеты из Вены в Одессу.

Частота полетов в летней навигации 2021 года

Киев-Франкфурт: 14 рейсов в неделю (Lufthansa)

Киев-Мюнхен: 12 рейсов в неделю (Lufthansa, возобновление с 15 марта)

Киев-Цюрих: 6 рейсов в неделю (SWISS)

Киев-Вена: 7 рейсов в неделю (Austrian Airlines)

Одесса-Вена: 5 рейсов в неделю (Austrian Airlines, возобновление с 29 марта)

Львов-Вена: 5 рейсов в неделю (Austrian Airlines, возобновление с 22 марта)

Львов-Франкфурт: 6 рейсов в неделю (Lufthansa, открытие с 30 апреля)

"Lufthansa Group верит в скорое восстановление украинского рынка. Спрос на перелеты есть в обоих направлениях", - прокомментировал ситуацию гендиректор Lufthansa Group по продажам в Украине и других странах Рене Коинзак.

Он добавил, что авиакомпании особенно видят желание путешественников с других континентов прилететь в один из трех городов Украины через хабы Lufthansa Group.

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Автор: УНИАН