Главный авиаперевозчик Германии Lufthansa планирует начать выполнять прямые рейсы Франкфурта-на-Майне во Львов с 30 апреля 2021 года.
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Как сообщает www.avianews.com, авиакомпания будет выполнять эти рейсы в дополнение к маршруту Львов-Мюнхен, который функционирует с 2009 года.
В частности, в мае Lufthansa будет выполнять по четыре перелета в неделю между Франкфуртом и Львовом: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на региональных самолетах Bombardier CRJ 900.
С 1 июня добавится два дополнительных рейса по вторникам и четвергам. В результате общая частота полетов достигнет шести раз в неделю.
Стоимость авиабилетов Львов-Франкфурт стартует от 5800 грн в обе стороны по тарифу Lite, который включает перевозку только ручной клади.
Франкфурт является основным транзитным узлом Lufthansa. Авиакомпания предлагает пересадки в этом аэропорту в другие точки мира, включая Америку и Азию.
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