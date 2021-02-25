В мае Lufthansa будет выполнять по четыре перелета в неделю между Франкфуртом и Львовом.

Главный авиаперевозчик Германии Lufthansa планирует начать выполнять прямые рейсы Франкфурта-на-Майне во Львов с 30 апреля 2021 года.

Читайте такжеАвиакомпания Lufthansa не будет пускать на борт пассажиров в обычных масках

Как сообщает www.avianews.com, авиакомпания будет выполнять эти рейсы в дополнение к маршруту Львов-Мюнхен, который функционирует с 2009 года.

В частности, в мае Lufthansa будет выполнять по четыре перелета в неделю между Франкфуртом и Львовом: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на региональных самолетах Bombardier CRJ 900.

С 1 июня добавится два дополнительных рейса по вторникам и четвергам. В результате общая частота полетов достигнет шести раз в неделю.

Стоимость авиабилетов Львов-Франкфурт стартует от 5800 грн в обе стороны по тарифу Lite, который включает перевозку только ручной клади.

Франкфурт является основным транзитным узлом Lufthansa. Авиакомпания предлагает пересадки в этом аэропорту в другие точки мира, включая Америку и Азию.

Другие новости авиакомпаний

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН