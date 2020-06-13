Украина готовится к восстановлению авиасообщения: куда и при каких условиях смогут летать украинцы (видео)

В здание аэропорта будут пускать только пассажиров и обязательно в масках.

На понедельник, 15 июня, в Украине объявлено возобновление регулярных авиаперелетов. В международном аэропорту "Борисполь" готовятся.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, здесь внедрили новые меры безопасности. На входе установлена дополнительная рамка, которая автоматически измеряет температуру. Разрешенную температуру тела повысили до 38-ми.

"38 градусов и выше пассажир не допускается на вылет, в терминал. Это нормы для всех аэропортов Украины", – говорит директор по стратегическому развитию аэропорта "Борисполь" Антон Борисюк.

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В здание аэропорта будут пускать только пассажиров и обязательно в масках. Всюду имеются призывы держать дистанцию. Установлены санитайзери. Контакт с персоналом – минимальный.

Перед посадкой снова будут проверять температуру и пускать уже только до 37,2. Что делать тем, у кого выше, но меньше 38, не объясняют.

Стюардессы в костюмах, масках и перчатках. И так весь полет.

Пассажиров в салоне будут сажать рядом, как и раньше. Но последний ряд зарезервируют. Если вдруг во время полета у кого-то появятся симптомы коронавируса, его посадят позади. А после полета продезинфицируют самолет.

Президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне говорит, что на понедельник запланировали преимущественно внутренние рейсы. Европейцы украинцев в гости пока не ждут. Еврокомиссия продлила запрет на туристические поездки до 1 июля. Сейчас летают только спецрейсы. Украинским гражданам позволяют лететь на работу, обучение и лечение. МАУ уже не раз открывала и закрывала продажи билетов. Сейчас снова планируют их закрыть до августа. Тем, кто купил билеты на отмененные рейсы, предлагают варианты.

"Для тех пассажиров, которые купили у нас билеты, мы предлагаем несколько вариантов. Рассматриваются варианты или переносе рейса, или компенсации пассажиру в виде электронного ваучера с дополнительным бонусом", – сказал Евгений Дыхне.

Кроме Европы, запрет на полеты продлили Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан. Не закрывала границу Великобритания, но там обязательная двухнедельная обсервация. За нарушение еще и выпишут штраф в тысячу фунтов, а это более 32 тысяч гривень.

С 15 июня украинцев готовы принимать без ограничений на границе Албания и США, по данным Министерства инфраструктуры Украины. А с обязательным тестированием по прибытию – вроде Турция.

"Мы на прошлой неделе договорились с турками и с Грецией, она член Европейского союза, о том, что начинаем летать. Но это было на прошлой неделе, а на этой неделе ситуация уже изменилась. Турция она точно остается, потому что она не член Евросоюза, а с Грецией будут проведены дополнительные консультации, учитывая те решения, которые были приняты", – сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

При каких условиях позволят иностранцам пересечь границу и придется ли им отбывать двухнедельную самоизоляцию по прибытию в Украину, эту информацию не готов озвучить пока и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Сейчас в МЗ ждут решений от стран-партнеров. Только тогда утвердят общие нормы. Одной из них будет обязательный страховой полис на расходы, связанные с коронавирусом.

А пока по бориспольскому аэропортому двигаются только бегуны. На взлетной полосе устроили благотворительный марафон. Более 4 часов спортсмены преодолевали 40 километров, чтобы собрать средства на защитные костюмы для медиков.

Напомним, что в понедельник, 15 июня, в день открытия Украиной международного авиасообщения, в международном аэропорту "Борисполь" запланировано 15 рейсов. В работе аэропорта введут новации. Также "Борисполь" планирует в этом году сокращение работников на 700 человек вследствие падения доходов аэропорта из-за прекращения регулярного авиасообщения.

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