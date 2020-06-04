В "Борисполе" рассказали о новых правилах пользования аэропортом с 5 июня

Отмечается, что все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D.

Международный аэропорт «Борисполь» рассказал, каких правил придется придерживаться пассажирам с началом запуска внутреннего авиасообщения 5 июня.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

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«В пятницу, 5 июня, начнется восстановление внутреннего авиасообщения в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №435 от 3 июня 2020 года. На этот день запланировано 2 авиарейса: Киев - Днепр - Wind Rose - 7W105 и Киев - Одесса - Международные авиалинии Украины - PS1053», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D.

«Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться. Важно! На въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские осуществляют температурный скрининг. Просим пассажиров обращать внимание и следовать знакам дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу до аэропорта - возможны пробки», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Борисполь» - международный аэропорт, большая часть которого расположена в с. Гора Бориспольского района, где официально зарегистрировано его место расположения, меньшая - на территории города Борисполь (Киевская обл.).

Является государственным предприятием, что обеспечивает 68% всех авиаперевозок в Украине.

Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика - авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

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