Египет ослабляет карантин и частично открывает отели
Власти Египта решили ослабить карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, частично разрешив работу отелей для внутренних туристов.
Об этом сообщает Reuters.
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Отмечается, что отели могут возобновить работу при условии, что будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.
Также отели должны будут принять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов: должна быть клиника с врачом и дезинфицирующее оборудование, отдыхающим регулярно будут измерять температуру, а работников обяжут проходить экспресс-тест. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий на курортах.
Такое решение принято из-за вызванных пандемией коронавируса экономических убытков для туристической отрасли. Так, потери государства за месяц составляют около 1 миллиарда долларов.
Ограничение по приему не более 25% отдыхающих будет действовать до конца мая. С июня же заведениям разрешат работать не более чем для 50% туристов.
Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня ряд стран смягчает введенный с целью предотвращения распространения коронавируса карантин.
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