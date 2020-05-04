Египет ослабляет карантин и частично открывает отели

Пока заведения заработают только для внутренних туристов.

Власти Египта решили ослабить карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, частично разрешив работу отелей для внутренних туристов.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что отели могут возобновить работу при условии, что будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.

Также отели должны будут принять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов: должна быть клиника с врачом и дезинфицирующее оборудование, отдыхающим регулярно будут измерять температуру, а работников обяжут проходить экспресс-тест. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий на курортах.

Такое решение принято из-за вызванных пандемией коронавируса экономических убытков для туристической отрасли. Так, потери государства за месяц составляют около 1 миллиарда долларов.

Ограничение по приему не более 25% отдыхающих будет действовать до конца мая. С июня же заведениям разрешат работать не более чем для 50% туристов.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня ряд стран смягчает введенный с целью предотвращения распространения коронавируса карантин.