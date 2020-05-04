С сегодняшнего дня ряд стран смягчает карантин из-за коронавируса

В Италии, где был введен жесточайший карантин, разрешается работа баров и ресторанов на вынос, могут по решению местных властей быть открыты парки и спортивные секции.

Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограничительные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

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В частности, как сообщает kommersant в Сербии с понедельника открываются кафе и рестораны, а также начинает работать общественный транспорт. В Испании возобновит работу можно будет книжным магазинам, парикмахерским, мастерским по ремонту обуви и одежды, а также кафе и ресторонам, которые готовят еду на вынос. В Малайзии полностью снимается режим ограничений на передвижение, предприятия возвращаются к обычной работе.

Кроме того, в Италии разрешается работа баров и ресторанов на вынос, возобновляются промышленное производство и строительство, могут по решению местных властей быть открыты парки и спортивные секции. Бельгия разрешает работу компаний, которые не связаны с массовым взаимодействием с клиентами. В Греции снимается большая часть ограничений на передвижение и открываются некоторые магазины. На Кипре начинают работать туристические агентства, большинство магазинов, молитвы в храмах (но не более 10 человек) и будут ослаблены ограничения по передвижению.

Вместе с тем в Польше заработают отели и торговые центры при условии ограниченного числа посетителей. Работа госучреждений, а также пищевой промышленности, строительной отрасли и сферы услуг возобновится в Тунисе. Ряд сфер вернется к работе в Армении и Казахстане.

Как сообщал УНИАН, по последним данным в мире зафиксировано более 3,4 млн заболевших коронавирусом, при этом выздоровели 1,1 млн человек, а умерли 244 тыс.