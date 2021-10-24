Уже существует план, который поможет максимально упростить процесс въезда в Израиль, не отказываясь от "безвиза".

В Израиле планируют ввести предварительный скрининг "на благонадежность" для туристов из ряда стран, с которыми действует соглашение о безвизовом режиме.

Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на генерального директора Управления регистрации населения Томера Московича.

По его словам, до пандемии коронавируса, когда Израиль был открыт для туристов, многие граждане России, Украины, Грузии и других стран приезжали в Израиль на заработки, в связи с чем "подозрительных" туристов из этих стран зачастую не впускали уже на израильской границе в страну - доходило до того, что на границе "заворачивали" десятки пассажиров с одного рейса

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Отмечается, что проблемы возникали как у отдельных туристов, так и у целых групп.

"Власти Украины и России несколько раз требовали от Израиля смягчить процесс проверок на границе, а некоторые израильские политики начали выдвигать предложения об отмене безвизового режима", - отметил Москович.

В настоящий момент, объяснил он, существует план, который поможет максимально упростить процесс въезда в Израиль, не отказываясь от "безвиза". Авиакомпании будут передавать Управлению регистрации населения Израиля списки пассажиров из "проблемных" стран, и эти списки будут проходить предварительную проверку. Если турист фигурирует в списках тех, кому уже запрещен въезд в Израиль, или по той, или иной причине вызывает особые подозрения, его "развернут" не в израильском аэропорту, а не посадят на самолет в аэропорту вылета.

При этом, как подчеркнул гендиректор Управления, посадка на самолет не означает, что туриста впустят в страну - окончательное решение будет приниматься уже на границе.

Все это будет актуально уже после того, как Израиль откроется для туризма. При этом Москович отмечает, что в связи с логистическими сложностями данной схемы введение предварительного скрининга может занять еще несколько лет.

Как сообщал УНИАН, Израиль официально откроется для иностранных туристов с 1 ноября 2021 года. Согласно решению правительства, иностранные туристы смогут въезжать в эту страну при выполнении ряда условий.

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Автор: Тамара Отовская