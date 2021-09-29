В Кабмине напомнили, отчет о безвизовом режиме для Балкан и стран Восточного партнерства был обнародован еще 4 августа.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала инсинуациями новости о возможности отмены безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом Стефанишина сказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодняшние новости свидетельствуют ни о чем ином, как о желании некоторых внутренних сил расшатать ситуацию накануне саммита "Украина-ЕС" (состоится 12 октября - УНИАН). На самом деле отчет о безвизовом режиме для Балкан и стран Восточного партнерства был обнародован еще 4 августа, и этот отчет признает, цитирую, что Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для безвизового режима с Европейским Союзом. Также учтены последствия пандемии и признается то, что Украина достаточно серьезно сработала и стала первой страной, COVID-сертификаты которой были признаны в ЕС" , - заявила Стефанишин.

"В статистике в этом отчете говорится о том, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению, и те негативные цифры, которые были опубликованы в СМИ, больше касаются других стран, о которых идет речь в отчете. Я расцениваю эти публичные выпады как инсинуации перед саммитом "Украина-ЕС" и вполне могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима", - отметила вице-премьер.

Слухи об отмене безвиза с ЕС

Как сообщило сегодня Радио "Свобода", Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия вынесли свои оценки относительно работы либерализованного визового режима со странами Западных Балкан, Грузией, Молдовой и Украиной. В частности, несколько стран ЕС заявили, что Украина остается "поводом для беспокойства".

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

Автор: Виталий Саенко