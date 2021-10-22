Попасть в Израиль смогут только вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники – CoronaVac тоже признают.

Израиль официально откроется для иностранных туристов с 1 ноября 2021 года.

Об этом сообщает newsru.co.il по итогам переговоров, проведенных членами правительства страны.

Согласно решению правительства Израиля, иностранные туристы смогут въезжать в страну при выполнении следующих условий:

привитые двумя дозами вакцины Pfizer не более полугода назад (если после получения второй дозы вакцины прошло не менее 7 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля)

привитые двумя дозами вакцин Moderna, AstraZeneca, Sinovac (популярный в Украине CoronaVac) и Sinopharm не более полугода назад (если после получения второй дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля)

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привитые одной дозой вакцины Johnson & Johnson (если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля)

привитые "бустерной" дозой вышеперечисленных вакцин (если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль)

переболевшие и получившие не менее одной дозы признанной ВОЗ вакцины

переболевшие менее полугода назад – то есть те, которые смогут предъявить положительный результат теста NAAT (молекулярный тест – например, ПЦР), после которого прошло более 11 дней до въезда в Израиль и не более 180 дней до выезда из Израиля

При этом, вопреки публиковавшейся ранее информации, Израиль пока не откроется для туристов, привитых российской вакциной "Спутник V".

Также в Израиль не смогут въезжать туристы из стран, где распространен субвариант штамма "Дельта" AY4.2.

Напомним, Израиль стал первой страной в мире, начавшей активную кампанию по вакцинации населения от коронавируса. При этом Израиль оставался закрытым для иностранцев практически с самого начала пандемии. В мае 2021 года страна начала пускать в тестовом режиме организованные группы туристов из некоторых стран.

Автор: Марина Григоренко