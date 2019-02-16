В аэропорту Израиля удерживали 140 украинцев в ответ на отказ во въезде 35 израильтянам в Борисполе

Украинцев задержали без пояснений и разрешения перемещаться по аэропорту, любое передвижение осуществлялось под конвоем.

В израильском аэропорту Бен Гурион в пятницу, 15 февраля несколько часов удерживали 140 украинцев.

Об этом сообщил народный депутат Украины Георгий Логвинский и подтвердили в МИД Израиля.

Людей задержали без пояснений и разрешения перемещаться по аэропорту, любое передвижение осуществлялось под конвоем.

Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова уточнила, что украинцев удерживали в аэропорту в течение пяти часов, отобрав у них паспорта.

В МИД Израиля заявили, в аэропорту Киева задержали 35 израильтян, 28 из которых приобрели билеты на различные рейсы.

По словам Логвинского, украинские пограничники отказали им во въезде по законным причинам - из-за отсутствия достаточной суммы денег или подтвержденной цели визита. Однако в знак протеста, по словам руководителей МВД Израиля, в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве задержали целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.

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После того как в ситуацию вмешались израильские дипломаты и украинский депутат, всех израильтян пропустили на территорию Украины под "личную гарантию Логвинского". В ответ Израиль отпустил задержанных украинцев.

"Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе", - заявил нардеп в Facebook.

Украинский депутат подчеркнул, что такие случаи не единичны и носят системный характер. По его словам, израильская сторона могла каждого пятого пассажира самолета из Украины вернуть домой. В частности, 14 февраля Израиль вернул 54 украинских пассажиров.

"Если в ближайшее время аэропорт Бен-Гурион не поменяет своё отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", - добавил Логвинский.

Как сообщал УНИАН, правительство Израиля отнесло Украину к категории так называемых «Safe State» («безопасных стран»).