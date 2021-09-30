Билеты на поезд можно будет приобрести уже с 1 октября.

Украинцы смогут попасть в Польшу не только на самолете или автобусе, но и на поезде. Украина возобновит железнодорожное сообщение с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании "Укрзализныця" в Telegram -канале.

Уже с 10 октября украинцы смогут добраться до Польши на поезде. При этом билеты на польские маршруты можно будет купить уже с 1 октября. Правда, пока что будет доступен один маршрут – Киев – Перемышль.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей остановили в ночь с 14 на 15 марта 2020 года.

Читайте такжеПольша после долгой разлуки: в какие города можно отправиться на уик-энд прямо сейчасМежду странами до этого решения курсировали поезда по следующим направлениям:

скоростные № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль;

№ 36 Одесса - Перемышль;

№ 67 Киев - Варшава;

№ 51 Львов - Вроцлав;

беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

Напомним, что 29 сентября появилась информация, что Польша сняла запрет на железнодорожное сообщение со странами Европы из-за введенных мер по предотвращению распространения коронавируса.

Слухи об отмене безвиза с ЕС

Как сообщило сегодня Радио "Свобода", Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия вынесли свои оценки относительно работы либерализованного визового режима со странами Западных Балкан, Грузией, Молдовой и Украиной. В частности, несколько стран ЕС заявили, что Украина остается "поводом для беспокойства".

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала инсинуациями новости о возможной отмене безвизового режима с Европейским Союзом.

Автор: Анастасия Горбачева