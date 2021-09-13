Украинцы уже более 10 млн раз воспользовались интерактивной онлайн-картой путешествий по миру во время пандемии COVID-19.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали топ-10 самых популярных стран, по которым украинцы ищут информацию об условиях въезда в период распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении МИД в социальной сети Facebook.

"Интерактивной картой МИД с момента запуска воспользовались уже 10 млн раз. Этот ресурс мы создали в прошлом году, и за это время он стал одним из наиболее популярных онлайн-инструментов для планирования путешествий", – сказано в сообщении.

В связи с этим в МИД перечислили топ-10 стран, которые чаще всего просматривают на карте.

Читайте такжеВ МИД назвали количество стран, открытых для украинских туристовВ частности, это Польша, Италия, Испания, Турция, Греция, Германия, Чехия, Франция, Португалия и Кипр.

"Несмотря на пандемию, сейчас большинство популярных туристических направлений доступны украинцам. Тем не менее, правила въезда постоянно меняются. Где-то для въезда достаточно предъявить подтверждающие документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, а куда-то попасть возможно лишь при условии прохождения карантина. Поэтому всем рекомендуем пользоваться нашей картой", – сообщает МИД.

Как сообщал УНИАН, в июне 2020 года МИД представило интерактивную онлайн-карту путешествий по миру для украинцев на время распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, где можно найти более подробную информацию относительно въезда в каждую отдельную страну.

Автор: Виталий Саенко