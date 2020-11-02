Ранее е-виза в Украину стоила 85 долларов.

Украинские электронные визы с 1 ноября 2020 года оформляются по новой процедуре, при этом консульский сбор за разовую е-визу составит 20 долларов.

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Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в своем Telegram-канале.

Среди основных нововведений относительно выдачи электронных виз в Украину

заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления е-визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);

е-визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление е-визы будет занимать только 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней);

в дополнение к существующей разовой е-визе появится новый тип виз: е-виза для двукратного въезда;

дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо 85 долл. США за оформление разовой е-визы теперь консульский сбор за разовую е-визу составит 20 долл. США, за двукратную - 30 долл. США.

Жители каких стран могут получить е-визу в Украину

На данный момент электронную визу в Украину могут получить граждане 45 государств, сообщается на сайте МИД Украины.

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Автор: Марина Григоренко