Ранее в МИД заверили, что ЕС не будет отменить безвизовый режим.

Угрозы отмены Евросоюзом безвизового режима с Украиной нет, разговоры об этом далеки от реальности, это просто намеки.

Такое мнение высказал эксперт Украинского института будущего Ростислав Смирнов в эфире телеканала "Украина 24".

Он пояснил, что безвиз - это не только возможность путешествий для украинцев, но и многое другое.

"Я общался со многими дипломатами, которые говорили, что они убеждены, что безвиз больше помог им, в плане того, что было много бумажной работы. А мы должны понимать, что борьба в основном идет именно за рабочую силу. Мы прекрасно понимаем, что очень многие наши граждане сейчас находятся в Польше, в других странах, и вот именно такой момент он также упростил возможность вытягивать эту рабочую силу", - отметил эксперт.

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Разговоры о возможной отмене безвиза Смирнов назвал манипуляцией. Также он пояснил, что директивы Евросоюза предусматривают наличие оснований для запуска соответствующего процесса.

"И то, что проговорят сейчас, оно ничего с тем фактом, чтобы состоялась [отмена безвиза] не имеют общего", - сказал Смирнов.

Украину могут лишить безвиза с ЕС - что известно

29 сентября Радио "Свобода" сообщило, что Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия вынесли свои оценки относительно работы либерализованного визового режима со странами Западных Балкан, Грузией, Молдовой и Украиной. В частности, несколько стран ЕС заявили, что Украина остается "поводом для беспокойства".

Министерство иностранных дел Украины отметило, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

Автор: Юрий Годован