В Европе есть немало городов на берегу моря, где можно совместить пляжных отдых с городским.

Выбирая место для отпуска в Европе, совершенно не обязательно разрываться между пляжным отдыхом и городским отдыхом с экскурсиями и посиделками в барах.

Британская газета The Times составила список из 25 европейских городов, где есть и то, и другое. Причем осенью там будет ни чуть не хуже, а то и лучше, чем летом.

1. Ницца, Франция: одна из самых известных прогулочных набережных Средиземноморья, музеи, гастрономия.

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2. Ларнака, Кипр: теплое море даже осенью, вкусная дешевая еда, археологический музей.

3. Неаполь, Италия: вид с пляжа на вулкан Везувий, руины Помпеи, вкуснейшая пицца.

4. Лиссабон, Португалия: условия для серфинга, уютные улочки и десерты паштел-де-ната.

5. Ханья, Крит: новый городской пляж, раскопки старого города и кафешки на набережной.

6. Ираклион, Крит: курорты all-inclusive и археологический музей с руинами.

7. Ла-Корунья, Испания: рай для серфингистов, старейший в мире работающий маяк, множество культурных достопримечательностей и богатый выбор тапас.

8. Марсель, Франция: рукотворные пляжи, известняковые бухты и вино.

9. Венеция, Италия: остров Лидо с просторными пляжами, так контрастирующими с переполненными центральными улицами города.

10. Виго и острова Сиес, Испания: почти нетронутый природный заповедник, устричные бары и рыбные рестораны.

11. Тиват, Черногория: близость к городу Котор с живописным заливом и средневековыми улочками, с ночевкой по доступной цене.

12. Сан-Себастьян, Испания: рай для гурманов с великолепными пляжами.

13. Валенсия, Испания: длиннющая набережная, старый город и оживленный центральный рынок.

14. Сплит, Хорватия: бирюзовые бухты и наследие римских императоров.

15. Порту, Португалия: приморский пригород Фос-ду-Дору и непринужденные рестораны с закусками и вином.

16. Барселона, Испания: комментарии излишни – здесь есть все.

17. Монпелье, Франция: более 30 километров песка, кайтсерфинг, катание на байдарках и наблюдение за фламинго в соседних лагунах.

18. Палермо, Италия: исторический и кулинарный водоворот множества культур, непохожий ни на один другой город в Италии, с прекрасным пляжем всего в нескольких минутах езды на автобусе.

19. Осло, Норвегия: плавучие сауны и уличная еда у фьорда.

20. Лечче, Италия: красота барокко и близлежащий пляж в Апулии.

21. Малага, Испания: городской пляж, окруженный финиковыми пальмами и барами, и немного Пикассо.

22. Кальяри, Италия: богатое культурное наследие, потрясающая архитектура от средневековья до модерна и близость к лучшим пляжам страны.

23. Дубровник, Хорватия: прекрасное место, чтобы попрощаться с летом.

24. Пальма-де-Майорка, Испания: идеальная набережная и уютная старинная архитектура.

25. Биарриц, Франция: любимое место французов на побережье Атлантического океана – от серфинга до дегустаций.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Travel Off Path определило три популярных направления для отдыха в Европе, где будет достаточно тепло даже осенью, чтобы понежиться на пляжах и прогуляться в летней одежде.

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