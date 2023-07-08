Испанская Валенсия возглавила топ лучших европейских прибрежных направлений по мнению отдыхающих там путешественников. Худшим оказался греческий остров Миконос.
Как пишет Daily Mail, в рамках исследования, проведенного веб-сайтом Which?, были опрошены более 3500 путешественников, посетивших 44 прибрежных города по всей Европе. Места оценивались по 12 критериям: городской пляж; набережная или пристань для яхт; еда и напитки; размещение; достопримечательности; привлекательность; покупки; развлечения; тишина и покой; безопасность; дружелюбие; соотношение цены и качества.
В итоге испанский портовый город Валенсия возглавил топ с впечатляющим показателем 91%. Особенно туристы хвалили городские пляжи,соотношение цены и качества, достопримечательности, магазины и дружелюбие – по всем этим показателям город получил пять звезд.
"Менее очевидный выбор, чем Барселона (шестое место, 84%), где гости прочувствовали преимущества сравнительно меньшего числа туристов, с шумными, но не переполненными улицами, что подтверждается пятизвездочным рейтингом тишины и покоя. Город также предлагает знаменитую гастрономическую культуру и интригующее сочетание исторической и футуристической архитектуры", – отмечают составители рейтинга.
На втором месте с показателем 88% оказались Венеция (Италия) и Порту (Португалия).
"В то время как первый подвергся критике за его высокие цены и толпы, с двумя звездами за соотношение цены и качества и тишину и покой, гости, тем не менее, были очарованы "волшебными" видами и уникальной архитектурой", – говорится в отчете.
Тем временем второй по величине город Португалии был назван респондентами "живописным" и получил пять звезд за пристань для яхт, дружелюбие и соотношение цены и качества.
На противоположном конце рейтинга оказался греческий остров Миконос, получивший общую оценку 58%. В частности, гости низко оценили его за набережную и дружелюбие, а также за завышенные цены.
Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили о неожиданной проблеме на летнем отдыхе в Европе из-за повышенного ажиотажа на путешествия в этом сезоне.
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