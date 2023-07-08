Всего туристы оценили 44 прибрежных города по всей Европе.

Испанская Валенсия возглавила топ лучших европейских прибрежных направлений по мнению отдыхающих там путешественников. Худшим оказался греческий остров Миконос.

Как пишет Daily Mail, в рамках исследования, проведенного веб-сайтом Which?, были опрошены более 3500 путешественников, посетивших 44 прибрежных города по всей Европе. Места оценивались по 12 критериям: городской пляж; набережная или пристань для яхт; еда и напитки; размещение; достопримечательности; привлекательность; покупки; развлечения; тишина и покой; безопасность; дружелюбие; соотношение цены и качества.

В итоге испанский портовый город Валенсия возглавил топ с впечатляющим показателем 91%. Особенно туристы хвалили городские пляжи,соотношение цены и качества, достопримечательности, магазины и дружелюбие – по всем этим показателям город получил пять звезд.

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"Менее очевидный выбор, чем Барселона (шестое место, 84%), где гости прочувствовали преимущества сравнительно меньшего числа туристов, с шумными, но не переполненными улицами, что подтверждается пятизвездочным рейтингом тишины и покоя. Город также предлагает знаменитую гастрономическую культуру и интригующее сочетание исторической и футуристической архитектуры", – отмечают составители рейтинга.

На втором месте с показателем 88% оказались Венеция (Италия) и Порту (Португалия).

"В то время как первый подвергся критике за его высокие цены и толпы, с двумя звездами за соотношение цены и качества и тишину и покой, гости, тем не менее, были очарованы "волшебными" видами и уникальной архитектурой", – говорится в отчете.

Тем временем второй по величине город Португалии был назван респондентами "живописным" и получил пять звезд за пристань для яхт, дружелюбие и соотношение цены и качества.

На противоположном конце рейтинга оказался греческий остров Миконос, получивший общую оценку 58%. В частности, гости низко оценили его за набережную и дружелюбие, а также за завышенные цены.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили о неожиданной проблеме на летнем отдыхе в Европе из-за повышенного ажиотажа на путешествия в этом сезоне.

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