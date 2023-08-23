Тенерифе, Кипр и Мальта – лучшие места для тех, кто хочет погреться осенью в Европе.

Поскольку этим летом температура достигла исторического максимума по всей Европе, что привело к смертоносным пожарам в популярных местах летнего отдыха, теперь туристы все более осторожно подходят к посещению Старого континента в пик сезона.

Вместо этого туристы все больше отдают предпочтение отдыху осенью или весной. Издание Travel Off Path определило три популярных направления для отдыха в Европе, где будет достаточно тепло даже осенью, чтобы понежиться на пляжах и прогуляться в летней одежде.

1. Тенерифе. Крупнейший из Канарских островов Испании, расположенный у побережья Западной Африки, представляет собой субтропический рай и известен как остров "вечного лета". Благодаря мягкой осени и долгим солнечным часам круглый год, это одно из самых популярных мест в Европе в межсезонье. Осенью средняя температура здесь составляет 22 градуса, хотя по вечерам она может достигать максимума в 25 градусов тепла. А вот купаться осенью здесь может быть прохладно – все же это Атлантический океан.

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2. Кипр. Этот остров в Средиземном море – отличный вариант для тех, кто рассчитывает искупаться в теплых водах осенью. Вероятность "идеального солнечного дня" на Кипре в октябре составляет 77%, со средним дневным максимумом 28 градусов и дневным минимумом 18.

3. Мальта. Подобно Кипру, это крошечное островное государство отлично подойдет для тех, кто рассчитывает на пляжный отдых осенью. Средние темпертуры осенью, в частности в октябре, здесь составляют максимум 25 градусов и минимум 21 градус. Также осенью на Мальте по большей части будет солнечно и тепло, за исключением редких пасмурных дней.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее эксперты предупредили, что экстремальная жара в Европе заставит туристов отказаться от привычного летнего отдыха. Уже сейчас путешественники начинают выбирать более прохладные страны и отказываться от отдыха летом.

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