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Для рынка авиаперевозок этот год может стать худшим со времен кризиса 2009-го из-за коронавируса

15:52, 04 марта 2020
Новости туризма
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REUTERS

Об этом сообщает DW.

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Так, немецкий авиаконцерн Lufthansa сообщил о сокращении количества рейсов в Италию на 40%, полную отмену рейсов в Китай до 24 апреля и в Тегеран (Иран) до 30 апреля.

Такое развитие может привести и ограничение предложений на всех кратко- и среднемагистральных маршрутах, утверждает издание. Впрочем, все будет зависеть от распространения коронавируса.

Прогнозы международных экспертов 20 февраля, утверждавшие, что из-за вируса пострадают прежде всего авиакомпании, обслуживающие рейсы в и внутри Китая, свою актуальность потеряли.

Как сообщал УНИАН, музей Лувр возобновил работу после того, как его руководство приняло меры в связи с угрозой распространения коронавируса во Франции.

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