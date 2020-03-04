Лувр вновь открыт для туристов после закрытия из-за коронавируса

Музей не работал несколько дней в связи со страхом его сотрудников заразиться коронавирусом.

Музей Лувра возобновил работу после того, как его руководство приняло меры в связи с угрозой распространения коронавируса во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

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Так, музей не работал с воскресенья, 1 марта, из-за страха его сотрудников заразиться коронавирусом. Сейчас же работники Лувра проголосовали за возобновление работы, что позволило популярному мировому музею открыть свои двери во второй половине дня.

В то же время руководство музея представило ряд новых антивирусных мер, чтобы поощрить сотрудников вернуться к работе. Среди них: широкое распространение дезинфицирующих гелей и частые ротации персонала, чтобы работники могли мыть руки.

Работников Лувра также уберут из комнаты, где демонстрируется "Мона Лиза" Леонардо да Винчи – они будут присутствовать только у входов в нее.

Ранее во Франции власти из-за распространения коронавируса запретили все мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников свыше 5 тысяч.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".

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