Лувр вновь открыт для туристов после закрытия из-за коронавируса
Музей Лувра возобновил работу после того, как его руководство приняло меры в связи с угрозой распространения коронавируса во Франции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
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Так, музей не работал с воскресенья, 1 марта, из-за страха его сотрудников заразиться коронавирусом. Сейчас же работники Лувра проголосовали за возобновление работы, что позволило популярному мировому музею открыть свои двери во второй половине дня.
В то же время руководство музея представило ряд новых антивирусных мер, чтобы поощрить сотрудников вернуться к работе. Среди них: широкое распространение дезинфицирующих гелей и частые ротации персонала, чтобы работники могли мыть руки.
Работников Лувра также уберут из комнаты, где демонстрируется "Мона Лиза" Леонардо да Винчи – они будут присутствовать только у входов в нее.
Ранее во Франции власти из-за распространения коронавируса запретили все мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников свыше 5 тысяч.
Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".
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