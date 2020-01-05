В Дании открыли необычный отель (фото)

Цена за номер на двоих с завтраком составляет 2750 крон (более 360 евро).

В Дании открыли новый отель на верхушке деревьев - Løvtag, расположен на острове Ютландия.

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В настоящее время завершен только один номер отеля, но уже подтверждено около 70 бронирований, передает ТСН со ссылкой на sclistok.com. Цена ночевки на двоих с завтраком составляет 2750 крон (более 360 евро).

Владелец отеля Расмус Либек решил начать строительство восемь лет назад, когда его отец пожаловался на то, что не может больше зарабатывать на продукции из древесины, полученной в их небольшом лесу, а затем он спросил своего сына, почему он не может просто построить отель на деревьях и сдавать в аренду туристам.

Строительство одного дома обошлось владельцам примерно в 1,5 млн датских крон (более 200 тыс. евро). Внутри комнаты оборудованы дизайнерской мебелью, водопроводом, электричеством, туалетом и ванной.

В ходе строительства и создания дизайна отеля его владельцу оказали помощь архитектор из Берлина, спроектировавший номера, а Евросоюз выделил на проект 400 тыс. датских крон (более 53 тыс. евро).