Туристы описали, каким хотят видеть гостиничный номер будущего

Номер должен быть без пластика, с современным дизайном и новейшими технологиями.

В известной британской гостиничной сети Yotel среди посетителей провели опрос, каким они представляют гостиничный номер в 2050 году.

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Как сообщает traveldailymedia.com, по мнению посетителей номер "должен быть без пластика, с современным дизайном с применением новейших технологий", - говорится в сообщении, передает ТСН.

Также посетители пожелали вместо ключа, открывать номер сканированием лица, в помещении хотят видеть дополненную реальность, но не изменяя традиционную структуру.

В каждом номере должна быть кровать с искусственным интеллектом с функцией анализа качества сна, а в ванной-комнате - интерактивные цифровые зеркала, чтобы виртуально пробовать разные прически.

"Успех в будущем будет зависеть от эффективного дизайна и технологий, которые расширяют возможности гостей", - сказал генеральный директор Yotel Хьюберт Віріо.