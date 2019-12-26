цей матеріал доступний українською

Туристы описали, каким хотят видеть гостиничный номер будущего

19:15, 26 декабря 2019
Новости туризма
44 0
Успех в будущем будет зависеть от эффективного дизайна и технологий \ traveldailymedia.com

Читайте такжеНа "пальмовом" острове Дубая открылся новый отель

Как сообщает traveldailymedia.com, по мнению посетителей номер "должен быть без пластика, с современным дизайном с применением новейших технологий", - говорится в сообщении, передает ТСН.

Также посетители пожелали вместо ключа, открывать номер сканированием лица, в помещении хотят видеть дополненную реальность, но не изменяя традиционную структуру.

В каждом номере должна быть кровать с искусственным интеллектом с функцией анализа качества сна, а в ванной-комнате - интерактивные цифровые зеркала, чтобы виртуально пробовать разные прически. 

"Успех в будущем будет зависеть от эффективного дизайна и технологий, которые расширяют возможности гостей", - сказал генеральный директор Yotel Хьюберт Віріо.

Туристы предпочли умные технологии в номере \ traveldailymedia.com
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #туристы#гостиница