В аэропорту «Одесса» уже неделю из-за тумана отменяют рейсы

Кроме того, многие самолеты в одесском аэропорту задерживаются.

В международном аэропорту «Одесса» отменены несколько рейсов из-за тумана.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

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В частности, отменен рейс авиакомпании МАУ, ожидавшийся из Тель-Авива (Израиль) в 4.20. Перенаправлены в другие аэропорты два самолета: МАУ из «Борисполя» (8.25) и Sky Up из Шарм-эль-Шейха (Египет, 9.40)

Задерживаются борты: Turkish Airlines из Стамбула (Турция, 9.00), МАУ из «Борисполя» (10.50), Sky Up из «Борисполя» (12.00).

С задержкой на полчаса прибыл самолет Motor Sich из аэропорта «Жуляны», который ожидался в 11.10.

Кроме того, отменены рейсы: МАУ из Одессы в Стамбул (должен был вылететь в 2.35), Bulgaria Air в Софию (Болгария, 4.00), Czech Airlines в Прагу (Чехия, 5.00).

В то же время сегодня по расписанию в 7.42 (всего с двухминутным опозданием) вылетел борт Motor Sich в аэропорт «Жуляны».

О судьбе других рейсов пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе международный аэропорт «Одесса» из-за сильного тумана изменил график приема и отправки самолетов. Многие рейсы были задержаны или отменены.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.