В аэропорту «Одесса» из-за сильного тумана задерживаются рейсы

Также проблемы из-за тумана возникли у аэропорта «Киев».

Международный аэропорт «Одесса» из-за сильного тумана изменил график приема и отправки самолетов.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

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В частности, сегодня приземлился в Одессе только один самолет авиакомпании МАУ, прибывший около 4.00 из Тель-Авива (Израиль).

Задерживается борт авиакомпании Azur Air Ukraine, ожидавшийся в 9.00 из Анталии (Турция), AirBaltic, ожидавшийся из Риги (Латвия) в 9.35, МАУ из «Борисполя» (9.40), Motor Sich из аэропорта «Жуляны» (11.10).

Также уже известно о задержке рейса из Шарм-эль-Шейха (Египет) авиакомпании Windrose, прибытие которого было запланировано на 11.55. Анонсирована задержка двух бортов Atlasglobal UA и Onur Air из Стамбула (Турция) – на 12.00 и 13.00 соответственно.

Кроме того, отменены два рейса из Стамбула – в 9.30 и 14.45.

В связи с этим будут задержаны вылеты из Одессы в «Борисполь» (15.15), «Жуляны» (10.40), Шарм-эль-Шейх (13.30).

Также отменены два вылета в Стамбул – 11.16 и 15.40.

О судьбе остальных рейсов пока неизвестно.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Как сообщал УНИАН, также сегодня из-за сильного тумана в аэропорту «Киев» были отменены несколько рейсов.