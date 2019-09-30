"Бархатный" сезон в Одессе: теплая погода на морском курорте продержится до пятницы (видео)
11:29, 30 сентября 2019Новости туризма
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Одесситы и гости города смогут наслаждаться купальным сезоном еще несколько дней.
Несмотря на последний день сентября, в курортной Одессе все еще продолжается купальный сезон
Несмотря на последний день сентября, в курортной Одессе все еще продолжается купальный сезон.
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Как говорится в сюжете ТСН, в выходные, когда воздух прогрелся до 23 градусов, а температура воды еще держалась на отметке +18, на пляжах юга Украины толпы отдыхающих принимали не только воздушные, но и морские ванны.
В то же время синоптики радуют одесситов и гостей города: такая почти летняя погода продержатся до пятницы.
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, Одесса вместе с Киевом стали самыми популярными отечественными местами отдыха среди украинцев.
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