День туризма: названы популярные туристические направления в Украине и мире

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября с целью развития туризма и связей между народами разных стран.

Сегодня, 27 сентября 2019 года празднуют Всемирный день туризма.

В сюжете "Сніданок 1+1" назвали самые популярные направления мира и чем может гордиться Украина, передает ТСН.

Туристов с каждым годом становится все больше. И чтобы такая положительная тенденция сохранялась, 40 лет назад подразделение ООН - Всемирная туристская организация учредила День туризма. Каждый год он имеет свою тему.

Агентствам, туристическим хабам и сувенирным лавкам туристы приносят колоссальные прибыли. Но жители самых привлекательных городов - Барселоны, Венеции и Парижа часто выезжают подальше от шумной толпы. И не удивительно, ведь их города и страны вошли в топ-10 туристических магнитов мира.

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Вместе с ними еще Соединенные Штаты, Китай, Великобритания, Германия, Мексика, Таиланд и Турция.

Украина же в мировом рейтинге на 27 месте по популярности среди туристов. Американский CNN даже составил топ-11 украинских туристических жемчужин. На первых местах магический Львов и Черновцы. Сами же украинцы больше всего любят путешествовать в Киев и Одессу.

Всемирный день туризма установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. В октябре 1997 года Украина стала действительным членом Всемирной туристской организации - главной международной межправительственной организации в сфере путешествий и туризма, который является исполнительным органом ООН и занимается активизацией и развитием туризма, разработкой и внедрением мировой туристической политики.

В сентябре 1999 года на XIII сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, проходившей в г. Сантьяго (Чили), Украина была избрана в исполнительный совет организации.