В "Борисполе" рассказали, где приютят авиакомпании после закрытия на ремонт аэропорта "Жуляны"

Аэропорт «Борисполь» распределит рейсы 10 авиакомпаний между двумя терминалами.

Аэропорт «Борисполь» примет рейсы 10 авиакомпаний, которые будут перенесены из-за закрытия на ремонт аэродрома «Жуляны», распределив их между терминалами D и F.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Читайте такжеАвиаперевозки в Украине: из каких аэропортов больше всего летают

Дополнительные рейсы авиакомпаний «Белавиа» и LOT, которые уже летают в «Борисполь», будут обслуживаться в основном терминале D. Из этого же терминала будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines и «Мотор Сич».

Терминал F, который сейчас является основным для лоу-костом Ryanair и Laudamotion, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), «Джоник» и Vueling.

Терминал D: «Белавиа», LOT, Alitalia, Pegasus Airlines и «Мотор Сич»

Терминал F: Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, «Джоник» и Vueling

Согласно выпущенному аэропортом Жуляны NOTAM (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов), воздушные ворота будут закрыты с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени. За это время предприятие рассчитывает отремонтировать взлетно-посадочную полосу, а также рулежные дорожки №1 и №2. Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.

Пассажирам, которые имеют оформленные билеты с вылетом из "Жулян" в период с 2 сентября по 12 сентября, необходимо обратиться в авиакомпанию для уточнения статуса рейса и в случае необходимости переоформления бронирования.