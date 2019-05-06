Помпезно открытый перед выборами авиарейс в Ужгород проработал всего два месяца

Как объяснили в авиакомпании, решение закрыть маршрут было принято из-за нерентабельности рейсов в направлении Закарпатья.

17 мая компания "Мотор Сич" официально прекращает регулярные авиарейсы по маршруту "Киев-Ужгород" и обратно.

Об этом изданию Mukachevo.net сегодня, 6 мая, сообщили в контактном центре компании "Мотор Сич".

Отмечается, что 10 мая будет совершен последний рейс. Уже сейчас купить билеты онлайн на рейс до Ужгорода или назад можно только на 10 мая, со следующей недели билеты больше не продаются.

Читайте такжеУкраинский лоукостер начал продажи билетов из Киева и Харькова в Одессу

Как объяснили в авиакомпании, решение было принято из-за нерентабельности рейсов в направлении Закарпатья.

Авиарейс по маршруту "Киев-Ужгород" был запущен 15 марта. Его открывали лично министр инфраструктуры Владимир Омелян и президент Петр Порошенко, который тогда как раз прибыл в Закарпатье с официальным визитом как кандидат в президенты.

Таким образом самолеты выполняли рейсы буквально 2 месяца. С начала запуска авиасообщения было немало вопросов по доступности цены на самолет, ведь самый дешевый билет стоит от 2 тысяч гривень. А еще больше - по собственно маршруту, ведь рейс из Киева до Ужгорода осуществлялся с 2-часовой пересадкой во Львове.