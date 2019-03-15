Аэропорт «Ужгород» после трехлетнего перерыва возобновил работу (фото, видео)

Аэропорт принял первый регулярный рейс с 2016 года.

Международный аэропорт «Ужгород» сегодня, 15 марта, после трехлетнего перерыва возобновил работу и принял первый регулярный рейс компании "Мотор Сич" из Киева.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Выполнили первый рейс по поручению президента Петра Порошенко. Поздравляем Ужгород!", - написал он в Facebook.

"Первый маленький шаг для развития туризма на Закарпатье сделан! Сегодня в Ужгороде встретили возобновленный регулярный рейс Киев-Ужгород. Аэропорт в Ужгороде заработал", - написал президент Петро Порошенко в Facebook.

Как пишет ЦТС, рейсы будут выполняться по маршруту Киев-Львов-Ужгород. Вылет из Киева будет осуществляться в 10:00, остановка во Львове будет составлять 1 час 15 минут, перелет в Ужгород будет осуществляться с 12:30 до 13:00. Общее время пути из Киева в Ужгород составит 3 часа. На обратном пути предусмотрена более длительная остановка во Львове, из-за чего дорога из Ужгорода в Киев займет 4 часа 40 минут.

Напомним, что "Мотор Сич" начала выполнение регулярных рейсов Киев-Ужгород в 2013 году. В 2016 году компания прерывала полеты на два месяца, затем их возобновила, но в итоге в том же году аэропорт "Ужгород" прекратил принимать регулярные рейсы.

Причиной стало то, что 16 июня 2016 года истек срок действия межправительственного соглашения между Украиной и Словакией о передаче ответственности за обеспечение обслуживания воздушного движения и эксплуатацию аэропорта "Ужгород" (он расположен в непосредственной близости к словацкой границе - для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии. - ред.).

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2016 года Государственная авиационная служба Украины временно приостановила действие сертификата аэропорта «Ужгород» на обслуживание пассажирских авиарейсов в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями правил безопасности. По этой причине авиасообщение между Ужгородом и Киевом было приостановлено.

16 ноября 2018 года Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) провело сертификационный аудит Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») как провайдера аэронавигационных услуг в ЕС, что позволило возобновить полеты с/на аэродром «Ужгород».